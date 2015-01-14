美国各类经济指标总览--2015/1/14

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
美国商务部公布，美国12月零售销售较前月减少0.9%(预估为减少0.1%)。美国12月扣除汽车的零售销售较前月减少1.0 %(预估为持平)。 美国商务部公布，美国11月企业库存较前月增长0.2%，和预估一致 。10月确定为增长0.2%。 美国劳工部公布，美国12月出口物价较前月下降1.2%(预估为下降1.0%)。12月进口物价较前月下降2.5%(预估为下 降2.9%)。 当前值 前次值 失业率(%) 5.6 (12月) 5.8 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加25.2 (12月) 增加35.3 (11月修正值) 平均时薪(%) -0.2 (12月) +0.2 (11月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (11月) 持平 (10月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (11月) +0.2 (10月) 实质所得(%) +0.9 (11月) +0.1 (10月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.2 (11月) +0.2 (10月) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (11月) +0.4 (10月) 国内生产总值(GDP)(%) +5.0 (第三季终值) +4.6 (第二季) GDP平减指数(%) +1.4 (第三季终值) +2.1 (第二季) 零售销售(%) -0.9 (12月) ＋0.4 (11月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差390.0 (11月) 逆差422.5 (10月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第三季) +0.7 (第二季) 工业生产(%) ＋1.3 (11月) +0.1 (10月修正值) 产能利用率(%) 80.1 (11月) 79.3 (10月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.8 (12月27日当周) 28.1 (12月20日当周) 联邦预算(亿美元) 盈余20 (12月) 赤字568 (11月) 领先指标(%) +0.6 (11月) +0.6 (10月修正值) 个人所得(%) +0.4 (11月) +0.3 (10月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2 (11月) 持平 (10月) 消费者信贷(亿美元) 增加132.3 (10月) 增加154.4 (9月修正值) 企业库存(%) +0.2 (11月) +0.2 (10月修正值) 建筑支出(%) -0.3 (11月) +1.2 (10月修正值) 消费者信心 92.6 (12月) 91.0 (11月修正值) 房屋开工(万户) 102.8 (11月) 104.5 (10月修正值) 建筑许可(万户) 105.2 (11月) 109.2 (10月) 成屋销售(万户) 493 (11月) 525 (10月修正值) 新屋销售(万户) 43.8 (11月) 44.5 (10月修正值) 工厂订单(%) -0.7 (11月) -0.7 (10月) 耐久财(耐用品)订单(%) -0.9 (11月修正值) +0.3 (10月) 供应管理协会非制造业指数 56.2 (12月) 59.3 (11月) 供应管理协会制造业指数 55.5 (12月) 58.7 (11月) 趸售(批发)库存(%) +0.8 (11月) +0.6 (10月修正值) 进口物价(%) -2.5% (12月) -1.8% (11月修正值) 出口物价(%) -1.2% (12月) -0.8% (11月修正值) 单位劳工成本(%) -1.0 (第三季修正值) -3.7 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.3 (第三季修正值) +2.9 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,002.6 (第三季) 赤字984.2 (第二季修正值)
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需