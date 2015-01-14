《综述》美国12月零售销售跌幅创11个月来最大

中国外汇：无意通过货币贬值提升竞争力，将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 12月零售销售较前月下降0.9%
* 零售销售几乎全面下跌，创2014年1月以来最大降幅
* 核心零售销售较前月下滑0.4%
* 12月进口物价较前月下降2.5%，为2008年来最大跌幅
路透华盛顿1月14日 - 12月美国零售销售按月跌幅创11个月来最大，因几乎对所有商品的需求均下降，令对去年第四季消费者支出大幅提速的预期减弱。
美国商务部周三公布，美国12月零售销售较前月减少0.9%，11月为增长0.4%。
12月零售销售创2014年1月以来最大降幅，且超过分析师预期的仅0.1%的跌幅，暗示去年底消费者支出步伐放缓。
不过，分析师仍预期零售销售回落只是暂时性的，因就业市场不断增强和汽油价格回落。
“这并非零售销售活动崩溃的开始，因数据与就业增长和消费者信心增强不一致。不需要等很久，零售销售将再次上升，”Capital Economics分析师Paul Diggle说。
驻纽约的法国巴黎银行分析师将零售销售下降归咎于12月调整季节性波动数据的难度，因为节日支出波动。
其他分析师认为，消费者将汽油价格回落节省下来的钱储蓄起来。
12月扣除汽车、汽油、建材和食品服务的零售销售较前月减少0.4%，11月为上升0.6%。
分析师原本预计12月核心零售销售将上升0.4%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中消费者支出项目的构成很近似。消费者支出占美国经济活动的三分之二强。
**下调经济增长预估**
12月零售销售意外下降，促使分析师下调2014年第四季消费者支出预估和经济成长预估。在上周公布11月美国贸易逆差较小和11月趸售库存增长后，分析师原本大幅上调了美国第四季经济成长预估。
在美国公布12月零售销售疲弱后，交易商降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在6月升息的押注。
美国零售销售数据和对全球经济的忧虑合力拉低美股。美国公债价格上升，美元兑一篮子货币下跌。
电子产品和家电、服装、建材和园艺设备商店，以及汽车经销商的销售均下跌，拖累零售销售下降。
线上销售也下滑，体育用品店销售也减少。汽油价格回落，令加油站销售大跌6.5%，为2008年12月来最大跌幅。
家具店、餐厅和酒吧的销售上升。
美国劳工部周三公布，12月进口物价较前月下降2.5%，因能源成本骤降。12月进口物价降幅创下2008年12月以来最大，11月为下跌1.8%.
进口物价疲弱，直指未来几个月通胀压力迟滞。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需
0931 GMT * 新西兰元兑美元触及五日高点0.6945，关注新西兰央行会议 * 新西兰央行在本周的会议上料将维持利率在1.75%不变 * 如果新西兰央行将加息预期从2019年提前到2018年，新西兰元可能上涨 * 阻力位在0.6969(5月3日高点，此前出炉的新西兰就业数据表现强劲)和0.70 * 支撑位在0.6889(亚洲时段低点)和0.6840(5月4日触及的11个月低位) * 有美国账户做多新西兰元兑日圆，在76.90挂有停止单，目标位是79.50 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)