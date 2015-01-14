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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 02:06 BJT

表格：美国财政部续发30年期公债得标利率为2.430%，投标倍数为2.32

路透华盛顿1月14日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.430 中值 2.374 低值 2.280 价格/得标 价格 112.041418 高值得标比率 29.89% 投标倍数 2.32 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,011,900 总投标 30,224,682,900 竞争性投标得标 12,996,689,000 非竞争性投标得标 3,322,900 FED附加 　 0 初级市场交易商投标 20,033,000,000 初级市场交易商得标 4,860,544,700 直接投标 2,585,000,000 直接投标得标 1,779,454,800 间接投标 　 7,603,360,000 间接投标得标 6,356,689,500 发行细节 发行日 2015/01/15 到期日 2044/11/15 CUSIP码 912810RJ9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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