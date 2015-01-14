纽约期市：阿拉比卡咖啡期货延续涨势，因担心巴西近期天气

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透纽约/伦敦1月14日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三劲升至六周高位，因最大种植国巴西短期天气乾燥令市场忧虑重燃，不过，指数基金尾盘卖出，限制了阿拉比卡咖啡期货的升幅。
原糖期货上升，受到实货买盘支撑。可可几无变动，因对周四出炉的欧洲和北美第四季可可加工数据的预期好坏参半。
近月3月阿拉比卡咖啡期货 劲升逾4%，至1.8480美元的六周高位，略低于周一高位1.8490美元。该合约收升2.9美分，或1.6%，收报每磅1.7985美元。
“12月以来巴西天气又太乾燥，”德国商业银行在每日市场报告中说，“巴西作物前景又一次低迷，我们预计未来几个月咖啡价格将不断攀升。”
交易员说，指数基金尾盘卖出，令阿拉比卡咖啡期货缩减涨幅，接近收盘10分钟，成交激增。
今日是为期五天的指数基金重新平衡头寸的最后一日。阿拉比卡咖啡期货在2014年上涨50%。
3月罗布斯塔咖啡 上升29美元，或1.5%，收报每吨1,993美元。
近月原糖 上升0.06美分，或0.4%，收报每磅14.93美分。3月白糖期货 收高1.60美元，或0.4%，收报每吨393.40美元。
伦敦5月可可 上升2英镑，或0.1%，收报每吨2,019英镑。纽约3月可可价格 收高1美元，或0.03%，收报每吨2,992美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需