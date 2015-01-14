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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 03:31 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货延续涨势，因担心巴西近期天气

路透纽约/伦敦1月14日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三劲升至六周高位，因最大种植国巴西短期天气乾燥令市场忧虑重燃，不过，指数基金尾盘卖出，限制了阿拉比卡咖啡期货的升幅。

原糖期货上升，受到实货买盘支撑。可可几无变动，因对周四出炉的欧洲和北美第四季可可加工数据的预期好坏参半。

近月3月阿拉比卡咖啡期货 劲升逾4%，至1.8480美元的六周高位，略低于周一高位1.8490美元。该合约收升2.9美分，或1.6%，收报每磅1.7985美元。

“12月以来巴西天气又太乾燥，”德国商业银行在每日市场报告中说，“巴西作物前景又一次低迷，我们预计未来几个月咖啡价格将不断攀升。”

交易员说，指数基金尾盘卖出，令阿拉比卡咖啡期货缩减涨幅，接近收盘10分钟，成交激增。

今日是为期五天的指数基金重新平衡头寸的最后一日。阿拉比卡咖啡期货在2014年上涨50%。

3月罗布斯塔咖啡 上升29美元，或1.5%，收报每吨1,993美元。

近月原糖 上升0.06美分，或0.4%，收报每磅14.93美分。3月白糖期货 收高1.60美元，或0.4%，收报每吨393.40美元。

伦敦5月可可 上升2英镑，或0.1%，收报每吨2,019英镑。纽约3月可可价格 收高1美元，或0.03%，收报每吨2,992美元。(完)

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