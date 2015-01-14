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市场报道 | 2015年 1月 15日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，扭转早盘开低的頽势

路透1月14日 - 美国大豆期货周三上涨，交易商说，受美国供应出口
需求强劲和低吸买盘支撑。
    
    近月合约 在隔夜时段跌至12月4日来最低位后，买家入市。
    
    豆粕和豆油期货也在早盘下跌后收高。
    
    巴基斯坦进口商买入约6.6万吨美国大豆。
    
    美国农业部称，民间出口商称销售20.275万吨大豆到未具名目的地。

    分析师预计，美国农业部周四早上报告将显示，最新一周出口销售大
豆介乎70-90万吨。之前一周，大豆出口销售总计910,625吨。
    
    3月大豆期货合约 收高5-1/4美分，报每蒲式耳10.09-1/4美元。
    
    3月豆粕合约 收涨1.9美元，报每短吨335.5美元。3月豆油合约
 上涨0.28美分，报32.82美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为207,191口，豆粕为101,292口，豆油为92
,247口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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