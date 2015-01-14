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市场报道 | 2015年 1月 15日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货跌至五周低位，受累于技术性卖盘和乙醇供应充裕

路透芝加哥1月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌约
1%，至五周最低，交易商称，受累于技术性卖盘，和乙醇供应创纪录。

    玉米期货尾盘缩减跌幅，因交投最活跃的CBOT-3月玉米合约 在1
00日移动均线寻获支撑，且美国动物饲养场和进口商在价格下跌后大举买
入。
    
    美国能源资料协会(EIA)称，美国乙醇供应为约两年来最大，暗示以
谷物为原材料的生物燃料生产行业对玉米的需求未来数日可能减少。乙醇
期货 降至近10年来最低水平。
    
    美国农业部周三稍早称，台湾购买12.5万吨美国玉米。交易商称，一
韩国购买机构也在一次标售中购买了5万吨美国玉米。
　　3月玉米合约 跌4-3/4美分，报3.81美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为435,871口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 母红；审校 利棣儿)
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