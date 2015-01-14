全球金市：金价触及12周高位后缩减升幅，避险买盘带动涨势

中国外汇：无意通过货币贬值提升竞争力，将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 股市下跌，因世界银行下调全球成长预估
* 美元下滑，因美国零售销售不及预期
路透纽约/伦敦1月14日 - 金价周三连续第二日在触及12周高位后缩减升幅，受累于稍早因股市和商品价格下跌激发的避险买盘枯竭。
全球股市大跌，上日世界银行下调今明两年全球成长预估，令市场忧虑油价回落给经济带来的裨益可能被成长疲弱和通缩威胁所抵销。
美股稍后缩减跌幅，因美国原油期货收涨逾5%，令能源股反弹，领升美国股市。
美元兑日圆 触及四周低位，因12月美国零售销售跌幅创11个月来最大。
现货金 升至10月中来最高的1,244美元，连续第二日在接近150日移动均线后缩减升幅。2007 GMT，现货金涨0.1%，报每盎司1,232.36美元。
美国2月期金 升0.10美元，收报每盎司1,234.50美元。
“更多是由于调整头寸。金市场已走强一段时间，而期间大部份商品市场下跌，”汇丰证券首席金属分析师James Steel说。
“我怀疑这是由于目前金市与其他商品市场的走势更趋一致，不是受到股市走弱所支撑。”
实货市场，在上日高位失守后，亚洲买家的态度转趋审慎。
现货银 跌0.6%，报每盎司16.90美元。现货铂金 由升转跌，下滑0.3%，报每盎司1,231.49美元。现货钯金 大跌4.9%，报每盎司772.97美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需
0931 GMT * 新西兰元兑美元触及五日高点0.6945，关注新西兰央行会议 * 新西兰央行在本周的会议上料将维持利率在1.75%不变 * 如果新西兰央行将加息预期从2019年提前到2018年，新西兰元可能上涨 * 阻力位在0.6969(5月3日高点，此前出炉的新西兰就业数据表现强劲)和0.70 * 支撑位在0.6889(亚洲时段低点)和0.6840(5月4日触及的11个月低位) * 有美国账户做多新西兰元兑日圆，在76.90挂有停止单，目标位是79.50 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)