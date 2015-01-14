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市场报道 | 2015年 1月 15日 星期四 05:07 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌1.06%，Nasdaq指数回落0.48%

路透纽约1月14日 - 美国股市周三连跌第四日，因世界银行下调全球成长预估和铜价进一步下跌，助燃对全球经济疲弱的忧虑，但能源股尾盘反弹，扶助美股脱离日内低位。

道琼工业指数 收跌186.85点，或1.06%，至17,426.83点；标准普尔500指数 收挫11.76点，或0.58%，至2,011.27点；Nasdaq指数 回落22.18点，或0.48%，收报4,639.32点。(完)
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