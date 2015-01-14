《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月14日

中国外汇：无意通过货币贬值提升竞争力，将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 35.73 -0.06 -0.15 904512
搜狐 51.13 +0.49 +0.97 133711
网易 104.86 -0.01 -0.01 442500
百度 216.82 -2.78 -1.27 2462564
台湾
台湾积体电路 21.06 +0.01 +0.05 3282519
联电 2.38 -0.03 -1.24 357562
日月光 6.18 -0.05 -0.80 281973
硅品精密 7.66 +0.13 +1.73 625585
和信超媒体 0.83 -0.02 -2.36 72796
友达 5.74 -0.01 -0.17 187611
中华电信 29.56 -0.05 -0.17 28764
台湾国际航电 51.80 +0.27 +0.51 1846385
香港
中国移动 62.18 -1.08 -1.71 181405
中国联通 14.91 +0.07 +0.47 57637
中国电信 58.02 -0.72 -1.23 7873
中芯国际 4.54 -0.03 -0.66 4853
电讯盈科 6.81 +0.20 +3.03 271
(完)
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路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需
0931 GMT * 新西兰元兑美元触及五日高点0.6945，关注新西兰央行会议 * 新西兰央行在本周的会议上料将维持利率在1.75%不变 * 如果新西兰央行将加息预期从2019年提前到2018年，新西兰元可能上涨 * 阻力位在0.6969(5月3日高点，此前出炉的新西兰就业数据表现强劲)和0.70 * 支撑位在0.6889(亚洲时段低点)和0.6840(5月4日触及的11个月低位) * 有美国账户做多新西兰元兑日圆，在76.90挂有停止单，目标位是79.50 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)