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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 35.73 -0.06 -0.15 904512

搜狐 51.13 +0.49 +0.97 133711

网易 104.86 -0.01 -0.01 442500

百度 216.82 -2.78 -1.27 2462564

台湾

台湾积体电路 21.06 +0.01 +0.05 3282519

联电 2.38 -0.03 -1.24 357562

日月光 6.18 -0.05 -0.80 281973

硅品精密 7.66 +0.13 +1.73 625585

和信超媒体 0.83 -0.02 -2.36 72796

友达 5.74 -0.01 -0.17 187611

中华电信 29.56 -0.05 -0.17 28764

台湾国际航电 51.80 +0.27 +0.51 1846385

香港

中国移动 62.18 -1.08 -1.71 181405

中国联通 14.91 +0.07 +0.47 57637

中国电信 58.02 -0.72 -1.23 7873

中芯国际 4.54 -0.03 -0.66 4853

电讯盈科 6.81 +0.20 +3.03 271

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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