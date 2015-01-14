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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 06:39 BJT

加拿大股市：触及四周低位，但黑莓股价因购并消息而劲扬

路透多伦多1月14日 - 加拿大主要股指周三跌至四周低位，世界银行先前调降全球经济成长预估；但报导指三星电子接恰黑莓 意欲收购后，黑莓股价即告跳涨。

一位知情人士透露和路透看到的文件，韩国智能手机生产商三星 最近与黑莓接触，意欲以最多75亿美元的价格收购后者，以将黑莓的专利组合收入囊中。

世界银行周二下调今明两年全球成长预估，因欧元区、日本和部分主要新兴市场国家成长前景令人失望，抹杀了油价回落给经济带来的提振。

部份矿产类股因铜价大跌而受到重创。First Quantum Minerals 跌13.1%至11.70加元，Teck Resources 则跌6.5%至13.71加元。

指标TSX指数连四日下跌，今年来跌幅逼近4%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低102.73点，或0.72%，报14,084.43点。在10大类股中，有七类下跌。

　　权重金融股回跌1.8%。多伦多道明银行 跌2.7%至50.54加元，加拿大皇家银行 则跌1.3%至75.68加元。

随着油价反弹，能源类股扬升2.3%。Canadian Natural Resources 攀升2.5%至32.75加元。(完)
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