版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 06:44 BJT

《全球汇市》美元沦为守势，因美12月零售销售创11个月来最大降幅

澳元兑美元亦明显反弹，自0.8068美元回升至0.8146 。澳元走势起先曾因铜价大跌而笼罩阴云。

澳洲定于0030 GMT发布的就业数据为澳元面临的下一道考验，然近期汇价走势显示澳元在0.81美元下方有良好支撑。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1788 1.1789 -0.01 -2.55 1.2097

美元/日圆 117.14 117.32 -0.15 -2.12 119.68

欧元/日圆 138.08 138.31 -0.17 -4.63 144.78

美元/瑞郎 1.0185 1.0185 +0.00 +2.45 0.9941

英镑/美元 1.5232 1.5232 +0.00 -2.19 1.5573

美元/加元 1.1955 1.1951 +0.03 +2.90 1.1618

澳元/美元 0.8153 0.8146 +0.09 -0.18 0.8168

新西兰元/美元 0.7719 0.7713 +0.08 -1.00 0.7797

澳元/日圆 95.500 96.280 -0.81 -2.30 97.750

新西兰元/日圆 90.420 91.230 -0.89 -3.10 93.310

英镑/日圆 178.43 178.70 -0.15 -4.27 186.38

澳元/新西兰元 1.0558 1.0552 +0.06 +0.85 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/王颖/陈宗琦/李爽/龚芳; 审校 孙茉莉/杜明霞/郑茵/张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐