《全球汇市》美元沦为守势，因美12月零售销售创11个月来最大降幅

中国外汇：无意通过货币贬值提升竞争力，将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
澳元兑美元亦明显反弹，自0.8068美元回升至0.8146 。澳元走势起先曾因铜价大跌而笼罩阴云。
澳洲定于0030 GMT发布的就业数据为澳元面临的下一道考验，然近期汇价走势显示澳元在0.81美元下方有良好支撑。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1788 1.1789 -0.01 -2.55 1.2097
美元/日圆 117.14 117.32 -0.15 -2.12 119.68
欧元/日圆 138.08 138.31 -0.17 -4.63 144.78
美元/瑞郎 1.0185 1.0185 +0.00 +2.45 0.9941
英镑/美元 1.5232 1.5232 +0.00 -2.19 1.5573
美元/加元 1.1955 1.1951 +0.03 +2.90 1.1618
澳元/美元 0.8153 0.8146 +0.09 -0.18 0.8168
新西兰元/美元 0.7719 0.7713 +0.08 -1.00 0.7797
澳元/日圆 95.500 96.280 -0.81 -2.30 97.750
新西兰元/日圆 90.420 91.230 -0.89 -3.10 93.310
英镑/日圆 178.43 178.70 -0.15 -4.27 186.38
澳元/新西兰元 1.0558 1.0552 +0.06 +0.85 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/王颖/陈宗琦/李爽/龚芳; 审校 孙茉莉/杜明霞/郑茵/张涛)
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需
0931 GMT * 新西兰元兑美元触及五日高点0.6945，关注新西兰央行会议 * 新西兰央行在本周的会议上料将维持利率在1.75%不变 * 如果新西兰央行将加息预期从2019年提前到2018年，新西兰元可能上涨 * 阻力位在0.6969(5月3日高点，此前出炉的新西兰就业数据表现强劲)和0.70 * 支撑位在0.6889(亚洲时段低点)和0.6840(5月4日触及的11个月低位) * 有美国账户做多新西兰元兑日圆，在76.90挂有停止单，目标位是79.50 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)