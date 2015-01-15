《焦点》欧洲法院顾问发表司法意见，为欧洲央行购买公债铺平道路

美国股市：收高但脱离日内高位，因特朗普总统通俄门调查有新消息
路透纽约5月19日 - 美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统任期的担忧。
他同时对赋予欧洲央行在爆发违约时的优先受偿权提出质疑。
“倘若给予欧洲央行优先债权人的地位，将令人对其他债权人的地位产生疑问，”他在意见书中写道。
欧洲央行总裁德拉吉接受德国报纸采访时表示，欧元区需要宽松的货币政策以达成物价稳定，而且管理委员会决心实现这个目标。这再度明确传出央行准备行动的讯号。
然而，他面临着强大的政治阻力。
德国央行及许多德国知名经济学家咸信，这将为欧元区各国政府提供廉价融资，让他们得以免于进行经济改革，而德国纳税人最终可能为此买单。
市场预计德拉吉终将兑现“竭尽所能”拯救欧元的誓言。
德国宪法法院去年表示，有充分理由相信OMT计画违反了禁止欧洲央行为各国政府融资的规定。(完) (编译 张荻/许娜/陈宗琦/龚芳; 审校 张涛/李爽/李春喜)
路透纽约5月19日 - 美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统任期的担忧。
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高约 1%，交易商称因在周四重挫3%后市场出现低吸买盘。 巴西货币雷亚尔反弹也提供了一些来支撑，因这放缓了巴西农户的出 售。周四雷亚尔重挫约7%，鼓励农户增加现货出售。 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四报告，阿根廷未来一周预计会 有降雨，可能拖慢部分地区的大豆收割，或令产量降低。 CBOT-7月大豆 收于每蒲式耳9.53美元，升8-1/4美分。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.50美元，报每短吨307美元，CBOT-7 月豆油合约 收高0.60美分，报每磅33.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为158,195口，豆粕为86,186口，豆油为75, 309口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)