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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 08:15 BJT

《焦点》欧洲法院顾问发表司法意见，为欧洲央行购买公债铺平道路

他同时对赋予欧洲央行在爆发违约时的优先受偿权提出质疑。

“倘若给予欧洲央行优先债权人的地位，将令人对其他债权人的地位产生疑问，”他在意见书中写道。

欧洲央行总裁德拉吉接受德国报纸采访时表示，欧元区需要宽松的货币政策以达成物价稳定，而且管理委员会决心实现这个目标。这再度明确传出央行准备行动的讯号。

然而，他面临着强大的政治阻力。

德国央行及许多德国知名经济学家咸信，这将为欧元区各国政府提供廉价融资，让他们得以免于进行经济改革，而德国纳税人最终可能为此买单。

市场预计德拉吉终将兑现“竭尽所能”拯救欧元的誓言。

德国宪法法院去年表示，有充分理由相信OMT计画违反了禁止欧洲央行为各国政府融资的规定。(完) (编译 张荻/许娜/陈宗琦/龚芳; 审校 张涛/李爽/李春喜)
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