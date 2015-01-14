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市场报道 | 2015年 1月 15日 星期四 07:01 BJT

美国经济：油价下挫打击德州与北达科他州油气勘探--美联储

路透华盛顿1月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，能源价格下挫正在打击美国原油与天然气生产商，导致有些企业裁员，有些企业难以获得贷款。

许多决策人士、投资者和经济学家认为，油价下跌总体而言将有利于美国经济，这主要体现在家庭将因此能够增加在其它方面的支出。

美联储每月公布的褐皮书提供了一些这方面的证据。褐皮书显示，许多消费者从汽油价格下跌中获得刺激，这有助于芝加哥地区的节日销售，并带动了亚特兰大地区较大型车的销售。

但美联储亦指出油价下挫给一些地区带来问题。油价自去年6月中旬以来下降了50%以上。

与一个月前相比，北达科他州油气勘探活动减少。

在包括俄克拉荷马州在内的美联储堪萨斯城地区，企业预测钻井活动、雇佣和资本支出“大幅下降”。一些企业表示，油价下跌导致其难以获得贷款。

美联储在裮褐皮书中表示，“对于能源相关产品与服务的整体需求有所减弱。”最新公布的褐皮书由旧金山联储根据1月5日或之前收集到的全国范围内企业活动的信息编写而成。

在包括德州、路易斯安那州北部和新墨西哥州南部在内的美联储达拉斯地区，企业活动成长放缓，多位联系人对“油价下挫带来的影响表示担忧。”

自2007-09年经济衰退以来，美国油气产业一直是该国经济中的突出亮点。

虽然美联储表示褐皮书显示经济仍在成长，但亦显示加薪方面几无进展，加薪压力主要限于有特殊技术的工人。(完)

(编译 张涛；审校 李爽)
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