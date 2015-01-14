美国经济：油价下挫打击德州与北达科他州油气勘探--美联储

中国外汇：无意通过货币贬值提升竞争力，将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透华盛顿1月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，能源价格下挫正在打击美国原油与天然气生产商，导致有些企业裁员，有些企业难以获得贷款。
许多决策人士、投资者和经济学家认为，油价下跌总体而言将有利于美国经济，这主要体现在家庭将因此能够增加在其它方面的支出。
美联储每月公布的褐皮书提供了一些这方面的证据。褐皮书显示，许多消费者从汽油价格下跌中获得刺激，这有助于芝加哥地区的节日销售，并带动了亚特兰大地区较大型车的销售。
但美联储亦指出油价下挫给一些地区带来问题。油价自去年6月中旬以来下降了50%以上。
与一个月前相比，北达科他州油气勘探活动减少。
在包括俄克拉荷马州在内的美联储堪萨斯城地区，企业预测钻井活动、雇佣和资本支出“大幅下降”。一些企业表示，油价下跌导致其难以获得贷款。
美联储在裮褐皮书中表示，“对于能源相关产品与服务的整体需求有所减弱。”最新公布的褐皮书由旧金山联储根据1月5日或之前收集到的全国范围内企业活动的信息编写而成。
在包括德州、路易斯安那州北部和新墨西哥州南部在内的美联储达拉斯地区，企业活动成长放缓，多位联系人对“油价下挫带来的影响表示担忧。”
自2007-09年经济衰退以来，美国油气产业一直是该国经济中的突出亮点。
虽然美联储表示褐皮书显示经济仍在成长，但亦显示加薪方面几无进展，加薪压力主要限于有特殊技术的工人。(完)
(编译 张涛；审校 李爽)
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需
0931 GMT * 新西兰元兑美元触及五日高点0.6945，关注新西兰央行会议 * 新西兰央行在本周的会议上料将维持利率在1.75%不变 * 如果新西兰央行将加息预期从2019年提前到2018年，新西兰元可能上涨 * 阻力位在0.6969(5月3日高点，此前出炉的新西兰就业数据表现强劲)和0.70 * 支撑位在0.6889(亚洲时段低点)和0.6840(5月4日触及的11个月低位) * 有美国账户做多新西兰元兑日圆，在76.90挂有停止单，目标位是79.50 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)