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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 07:14 BJT

****澳新经济指标预测--1月15日-1月22日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值       
    
    1月12日当周     
    
    1月15日(四)
    0030 澳洲就业人口(万人)                            12月       增加0.38    增加4.27
              全职就业人口(万人)                                        --    增加0.18
              就业参与率                                             64.7%       64.7%
              失业率                                                  6.3%        6.3%
    2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)               12月             --       +3.3%
                            (较上年同期)                                --       +6.0%
        
    1月16日(五)
    0200 新西兰公债外资持有比例                        12月             --       63.8%
    
    1月19日当周
    
    1月18日-19日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                     12月             --       +0.1%
    
    1月19日(一)
    0030 澳洲新车销售                                  12月             --       -0.6%
    2100 新西兰NZIER企业信心                          第四季            --     净19.0%
         新西兰NZIER产能利用率指数                                      --       90.6%
    
    1月20日-21日    
    2330  澳洲消费者信心                                1月             --       -5.7%
    
    1月20日(二)
    2145  新西兰CPI(较前季)                             第四季           --      +0.3%
                  (较上年同期)                                           --      +1.0%

    1月21日(三)
    2230 澳洲HIA新屋销售(较前月)                        11月             --      +3.0%
    2145 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)                12月             --       55.2
    
    1月22日(四)  
    2100 新西兰政府债务与GDP之比                   截止11月底           --       27.0%(完)
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