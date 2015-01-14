澳新经济指标预测--1月15日-1月22日****

中国外汇：无意通过货币贬值提升竞争力，将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月12日当周 1月15日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 12月 增加0.38 增加4.27 全职就业人口(万人) -- 增加0.18 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 6.3% 6.3% 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 12月 -- +3.3% (较上年同期) -- +6.0% 1月16日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 12月 -- 63.8% 1月19日当周 1月18日-19日 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 12月 -- +0.1% 1月19日(一) 0030 澳洲新车销售 12月 -- -0.6% 2100 新西兰NZIER企业信心 第四季 -- 净19.0% 新西兰NZIER产能利用率指数 -- 90.6% 1月20日-21日 2330 澳洲消费者信心 1月 -- -5.7% 1月20日(二) 2145 新西兰CPI(较前季) 第四季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.0% 1月21日(三) 2230 澳洲HIA新屋销售(较前月) 11月 -- +3.0% 2145 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 55.2 1月22日(四) 2100 新西兰政府债务与GDP之比 截止11月底 -- 27.0%(完)
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需
0931 GMT * 新西兰元兑美元触及五日高点0.6945，关注新西兰央行会议 * 新西兰央行在本周的会议上料将维持利率在1.75%不变 * 如果新西兰央行将加息预期从2019年提前到2018年，新西兰元可能上涨 * 阻力位在0.6969(5月3日高点，此前出炉的新西兰就业数据表现强劲)和0.70 * 支撑位在0.6889(亚洲时段低点)和0.6840(5月4日触及的11个月低位) * 有美国账户做多新西兰元兑日圆，在76.90挂有停止单，目标位是79.50 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)