《美国上市公司业绩公布日程表》--1月15日至1月22日

中国外汇：无意通过货币贬值提升竞争力，将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
汤森路透1月15日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 1月15日 12:00 Q4 2014 美国银行(Bank of America) 1月15日 AMC Q4 2014 贝莱德(BlackRock) 1月15日 BMO Q4 2014 花旗(Citigroup) 1月15日 BMO Q4 2014 Fastenal Co 1月15日 AMC Q4 2014 英特尔(Intel) 1月15日 BMO Q4 2014 Lennar Corp 1月15日 AMC Q4 2014 People's United Financial Inc 1月15日 BMO Q4 2014 PPG Industries Inc 1月15日 BMO Q4 2014 嘉信理财(Charles Schwab) 1月15日 AMC Q4 2014 斯伦贝谢(Schlumberger) 1月16日 BMO Q4 2014 Comerica Inc 1月16日 BMO Q4 2014 高盛(Goldman Sachs) 1月16日 BMO Q4 2014 PNC Financial Services Group Inc 1月16日 BMO Q4 2014 SunTrust Banks Inc 1月20日 BMO Q4 2014 Allegheny Technologies Inc 1月20日 BMO Q4 2014 Baker Hughes Inc 1月20日 AMC Q3 2015 CA Inc 1月20日 BMO Q4 2014 Halliburton Co 1月20日 AMC Q4 2014 国际商业机器(IBM)公司 1月20日 BMO Q4 2014 强生(Johnson & Johnson) 1月20日 BMO Q4 2014 摩根士丹利(Morgan Stanley) 1月20日 AMC Q4 2014 Netflix Inc 1月20日 BMO Q4 2014 Regions Financial Corp 1月21日 AMC Q4 2014 美国运通(American Express) 1月21日 AMC Q4 2014 Discover Financial Services 1月21日 AMC Q4 2014 eBay Inc 1月21日 21:00 Q1 2015 F5 Networks Inc 1月21日 BMO Q4 2014 Fifth Third Bancorp 1月21日 AMC Q4 2014 Navient Corp 1月21日 BMO Q4 2014 Northern Trust Corp 1月21日 BMO Q4 2014 UnitedHealth Group Inc 1月21日 AMC Q4 2014 United Rentals Inc 1月21日 BMO Q4 2014 U.S. Bancorp 1月21日 AMC Q3 2015 Xilinx Inc 1月22日 AMC Q4 2014 Altera Corp 1月22日 BMO Q4 2014 BB&T Corp 1月22日 AMC Q4 2014 Capital One Financial Corp 1月22日 AMC Q4 2014 E*TRADE Financial Corp 1月22日 BMO Q4 2014 Huntington Bancshares Inc 1月22日 AMC Q4 2014 Intuitive Surgical Inc 1月22日 BMO Q1 2015 Johnson Controls Inc 1月22日 BMO Q4 2014 KeyCorp 1月22日 AMC Q2 2015 KLA-Tencor Corp 1月22日 BMO Q3 2015 Precision Castparts Corp 1月22日 AMC Q1 2015 星巴克(Starbucks) 1月22日 BMO Q4 2014 Union Pacific Corp 1月22日 Q4 2014 Verizon Communications Inc 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 张荻)
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需
0931 GMT * 新西兰元兑美元触及五日高点0.6945，关注新西兰央行会议 * 新西兰央行在本周的会议上料将维持利率在1.75%不变 * 如果新西兰央行将加息预期从2019年提前到2018年，新西兰元可能上涨 * 阻力位在0.6969(5月3日高点，此前出炉的新西兰就业数据表现强劲)和0.70 * 支撑位在0.6889(亚洲时段低点)和0.6840(5月4日触及的11个月低位) * 有美国账户做多新西兰元兑日圆，在76.90挂有停止单，目标位是79.50 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)