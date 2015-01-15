金砖国家：1月14日股汇市收盘纵览

路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月14日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报955.73点。

中国股市：沪综指收低，资源类股受外围市场动荡冲击领跌大盘

香港股市：终止五连涨收低，港府将暂停投资移民计划

中国汇市：人民币收创近一个月新高，油盘购汇不敌大行结汇力道

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巴西股市：油价和金属价格大跌不但重创拉美商品出口国家货币，也打压了巴西淡水河谷以及国营油企Petrobras的股价。淡水河谷股价收低7.77%，给巴西主要股指Bovespa指数构成重压，Bovespa指数 收低0.82%，报47,645.87点。

拉美汇市：油价和金属价格大跌重创拉美商品出口国家货币

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南非股市：下跌3%，全球成长疑虑越来越高冲击全球股市，仰赖天然资源为主的南非市场也饱受压力。指标Top-40绩优股指数 跌3.2%至42,038.08点。综合指数 跌2.78%，至48,057.46点。

南非汇市：兰特兑美元走坚，因美元走软和南非零售销售数据强于预期

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印度股市：连续第二日收低，ITC Ltd跌幅居前，因政府此前提出修改禁烟法，其中包括禁止贩售散装香烟。金属类股随着大宗商品价格下滑也影响了市场信心。指标BSE指数 收低0.29%，报 27,346.82点。NSE指数 收低0.26%，报8,277.55点。

印度汇市：卢比兑美元 下滑，报62.18/19，追随股市疲弱态势，卢比上一交易日收盘报62.14/15。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收涨0.7%，报743.060点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.19%，报407.10点。