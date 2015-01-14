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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 07:24 BJT

《日本重要政经日程》--1月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    1月14日(三)
    
    2350 - 11月机械订单数据
    
    2350 - 12月国内企业物价指数数据
    
    1月15日(四)
    
     --  - 日本央行地区分行经理季度会议
    
    0120 - 标售三个月期贴现国库券
    
    0300 - 日本石油连盟公布一周原油库存数据
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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