《日本重要政经日程》--1月15日

中国货币市场：逆回购继续暂停但资金面仍偏松，去杠杆下预期难乐观

路透北京5月8日 - 中国央行公开市场周一继续暂停逆回购操作，但银行间资金面延续偏松局面，大行供给增多，主要回购利率走低。交易员表示，月初资金通常较松，但机构预期并未太过乐观，去杠杆背景下，流动性总体料维持紧平衡。 华南一银行交易员说，“相比上周看还是松了点，大行、股份制这些银行都在出，各个期限都有，利率也下来点，前一段难借的那些期限的利率下得稍多一点。” 她并指出，目前来看机构预期并不算乐观，监管还在增强，去杠杆还未完成，“资金松也只是短暂的结构性的松，紧平衡才是常态。” “今天都在出，似乎一下子又有钱了，政策还是有点不透明，一有点风吹草动大家马上都不敢出了。”上海一券商交易员称，“具体原因其实大家都不是很清楚，大行不借钱了，然后又能出点钱，市场一下就好多了。” 中国央行周一公告称，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。为继上周五以来连续第二日暂停操作。据此计算，单日净回笼100亿元人民币。 上周面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公