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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 07:59 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月15日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定设立国家新兴产业创业投资引导基金，助力创业创新和产业升级；部署加快发展服务贸易，以结构优化拓展发展空间。

* 其他:

--住建部发布《关于加快培育和发展住房租赁市场的指导意见》提出，积极推进租赁服务平台建设，大力发展住房租赁经营机构，完善公共租赁住房制度，拓宽融资渠道，推动房地产开发企业转型升级。

--中信证券 “中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划”定于1月15日在深圳证交所挂牌，成为备案制下首单在深交所挂牌的资产证券化产品。

--近日，中国第二代偿付能力监管制度体系(简称偿二代)主干技术标准共17项监管规则经中国保监会主席办公会审议通过，将于近期正式发布。保险行业自2015年起进入偿二代的实施准备期。

--中国证券投资者保护基金最新数据显示，上周证券市场交易结算资金银证转账净流入1,058亿元。

--中国证监会发行审核委员会周三审核通过东兴证券股份有限公司等多家公司的首发申请。

--葛洲坝 公告称，近日与湖北省铁路建设投资集团签订了《战略合作框架协议》；公司将积极参与湖北铁路的投资与建设，“十三五”(2016-2020年)期间，用于铁路项目建设和开发的投资不低于300亿元人民币。

--国务院和中央军委日前下发文件，同意建设成都新机场，机场性质为区域枢纽机场，总投资为692.63亿元，工程有望2015年年内动工。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 黄凯)
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