《汇市简讯》美元/日圆远离低点但维持震荡，今适逢薪酬结算日

2342GMT * 美元/日圆远高于116.07的隔夜低点；市场谈及日本政府退休金投 资基金(GPIF)及其他机构有买盘进场 * 薪酬结算日需求受关注，但该货币对走势仍系于日经指数表现和 风险人气 * 美国股市走软不是好兆头，117.45或为回档高点，上方或有沉重 卖压 * 分时技术图向好，但深陷113.52-118.75日线图云区 * 日线图基准线在118.19、118.37、分时基准线在117.01和下方的1 16.95 * 有零星期权到期，分别在116.75和117.50日圆(完) (编译 王颖；审校 龚芳)