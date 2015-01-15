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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 08:09 BJT

《汇市简讯》美元/日圆远离低点但维持震荡，今适逢薪酬结算日

2342GMT
    *  美元/日圆远高于116.07的隔夜低点；市场谈及日本政府退休金投
资基金(GPIF)及其他机构有买盘进场
    *  薪酬结算日需求受关注，但该货币对走势仍系于日经指数表现和
风险人气
    *  美国股市走软不是好兆头，117.45或为回档高点，上方或有沉重
卖压
    *  分时技术图向好，但深陷113.52-118.75日线图云区
    *  日线图基准线在118.19、118.37、分时基准线在117.01和下方的1
16.95
    *  有零星期权到期，分别在116.75和117.50日圆(完)
  

 (编译 王颖；审校 龚芳)
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