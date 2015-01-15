《独家新闻》德银零售业务考虑上市，并吸引国外银行加入--消息人士

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
路透法兰克福1月14日 - 熟知相关计划的人士表示，如果强迫银行业者剥离高风险交易活动的措施获得议会通过，则德意志银行 考虑把整个零售部门分拆出去并上市。
消息人士表示，按此计划，德意志银行将保留投资银行和资产管理业务；同时逐步将零售业务上市，以期与愿意在竞争激烈的德国消费银行市场打拼的国外伙伴合作。
德意志银行表示，“我们向来非常透明，表示未来一年将评估并更新策略。随便揣测出售业务是不负责任的。”
消息人士表示，分拆考量纯属理论阶段，为监管机构万一对银行业者业务范围强加限制预做准备。
消息人士并称，零售业务如果上市，将为与大型国外伙伴开展合作创造可能性。
该消息人士不愿具名，因未获授权对媒体发言。
德意志银行在1月稍早的战略评估中表示，其将检视业务线和获利目标。该行并不排除出售旗下的Postbank-branded 零售部门。该部门是德意志银行自2008年起逐步买进。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/8 14 2.60% 100 2017/5/9 14 2.60% 200
路透上海5月5日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：38,783亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510 2016/12/6 2017/6/7 12 3.00 733 2016