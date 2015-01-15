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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 08:12 BJT

美国经济：美国企业预计2015年年中前经济成长率将介于3-3.5%--美商会

路透华盛顿1月14日 - 美国商会周三表示，美国企业预计，2015年年中之前美国经济增幅至少将达到3-3.5%，但他们对较长期经济前景没有太大把握。

“当前阶段，能源价格和通胀率应会维持在低位，”美国商会会长Tom Donohue在演讲中表示。“没有理由认为，近期经济会再次陷入衰退。”

但他说，长期而言“经济前景的不确定性要大得多，”特别是在中国经济增长放缓、欧洲痛苦挣扎，日本有可能重返衰退的情况下。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
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