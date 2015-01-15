美国经济：美国企业预计2015年年中前经济成长率将介于3-3.5%--美商会

路透华盛顿1月14日 - 美国商会周三表示，美国企业预计，2015年年中之前美国经济增幅至少将达到3-3.5%，但他们对较长期经济前景没有太大把握。

“当前阶段，能源价格和通胀率应会维持在低位，”美国商会会长Tom Donohue在演讲中表示。“没有理由认为，近期经济会再次陷入衰退。”