《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月15日

路透香港1月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7538港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低186.59点，或1.06%，报17,427.09点。因世界银行下调全球成长预估 ，助燃对全球经济疲弱的忧虑，且铜价大跌，不过能源股尾盘反弹，扶助美股脱离日内低位。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 135.350 -0.59 22408 10.495 1.11 中国铝业 12.360 -0.72 48269 3.833 -1.20 中国移动 62.180 -1.71 181405 96.426 -0.08 中国人寿 58.400 -0.39 102050 30.188 -1.18 中石油 113.270 -0.53 31832 8.783 0.60 中石化 80.350 -0.68 48569 6.230 0.00 汇丰控股 45.240 -1.03 2740765 70.156 -0.98 中电信 58.020 -1.23 7873 4.499 0.19 中国联通 14.910 0.47 57637 11.561 -0.51 兖州煤业 8.240 -2.14 14651 6.389 -0.94 华能国际 56.970 1.91 16419 11.043 -0.15 南方航空 26.320 3.22 17826 4.082 -1.17 东方航空 25.460 0.35 5556 3.948 -1.29 中芯国际 4.540 -0.66 4853 0.704 -0.84 （完 ）