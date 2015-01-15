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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月15日

路透香港1月15日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7538港元      
 )
                                                                                           
 美股道琼工业指数      周三收低186.59点，或1.06%，报17,427.09点。因世界银行下调全球成长预估
 ，助燃对全球经济疲弱的忧虑，且铜价大跌，不过能源股尾盘反弹，扶助美股脱离日内低位。            
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       135.350   -0.59      22408            10.495       1.11
 中国铝业                      12.360   -0.72      48269             3.833      -1.20
 中国移动                      62.180   -1.71     181405            96.426      -0.08
 中国人寿                      58.400   -0.39     102050            30.188      -1.18
 中石油                       113.270   -0.53      31832             8.783       0.60
 中石化                        80.350   -0.68      48569             6.230       0.00
 汇丰控股                      45.240   -1.03    2740765            70.156      -0.98
 中电信                        58.020   -1.23       7873             4.499       0.19
 中国联通                      14.910    0.47      57637            11.561      -0.51
 兖州煤业                       8.240   -2.14      14651             6.389      -0.94
 华能国际                      56.970    1.91      16419            11.043      -0.15
 南方航空                      26.320    3.22      17826             4.082      -1.17
 东方航空                      25.460    0.35       5556             3.948      -1.29
 中芯国际                       4.540   -0.66       4853             0.704      -0.84 （完
 ）
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