中国个股：锦江股份拟斥资至多15亿欧元收购法国酒店企业卢浮集团

路透上海1月15日 - 中国上海锦江国际酒店发展股份有限公司 周四公告称，拟透过海外子公司，斥资12.5-15亿欧元收购位于法国的酒店企业卢浮集团（GDL），并全部用现金支付。

交易对手是美国喜达屋资本旗下子公司SDL，交易价款包括标的公司GDL的股权购买款项、SDL及其下属公司对GDL的应收帐款、GDL的借款三部分。在扣除借款协议偿付金额后，锦江股份应向SDL的支付款在9.6-12.1亿欧元之间，具体金额将在资产评估后协商后确定。

公告显示，本次交易资金来源为自有资金及银行贷款，其中自有资金不低于三成。锦江股份子公司将向中国工商银行 申请不超过15亿欧元最长六个月的过桥借款，随后向工行牵头的银团借款至多15亿欧元，期限不超过三年，两笔借款的利率均不高于三个月Euribor+2%。

为筹措收购资金，锦江股份控股股东锦江酒店 以及实际控制人锦江国际（集团）有限公司分别向锦江股份委托贷款10亿元人民币。另外，锦江股份还拟向建设银行 、浦发银行 、招商银行 共借款21亿元。

卢浮集团旗下卢浮酒店集团主营业务为经济型和中档连锁酒店的运营管理，截止去年6月底，该集团旗下拥有四大系列共计七大品牌，在全球46个国家拥有、管理和特许经营1,115家酒店，共计91,154间客房，约七成酒店位于法国。

锦江股份表示，收购后，公司将重新制定品牌战略，推进卢浮集团下属酒店品牌进入亚太市场，锦江自有品牌进入欧洲市场的战略，扩大品牌影响力，同时整合境内外资源，实现中央客房预订、会员奖励计划等系统国内外全面对接，通过财务共享和集中采购等方式，降低单体酒店经营成本，提高酒店业务经营效率。

去年底，锦江股份通过定向增发引入新股东知名私募股权投资基金弘毅投资。业内人士曾估计，弘毅的参股，将给锦江海外并购带来较大助力。

近年来，中国居民出境旅呈快速增长势头，欧洲已成为仅次于亚洲的主要出境目的地，法国则是中国游客在欧洲的热门旅游地点。在锦江股份入主卢浮集团后，很显然将给后者带来更多的中国旅客。