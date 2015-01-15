《新兴市场重要经济事件预告》--1月15日-1月22日

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月15日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就全球经济预估发表讲话(1600)。
布加勒斯特--塞尔维亚央行举行执行理事会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
利马--秘鲁央行公布利率决定。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议(1100)。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议(0100)。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议(0100)。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决议(2100)。
1月16日(五)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民发表演说“释放全球成长力”，聚焦世界经济的结构性转变，实体经济与金融业和政策之间进行互动以促进成长。(1715)
1月17日(六)
墨西哥城--墨西哥央行公布12月政策会议的会议记录(1500)。
1月19日(一)
都柏林--爱尔兰央行、经济政策研究中心(CEPR)和国际货币基金组织(IMF)将举行主题为“爱尔兰--从复苏中汲取的教训”的会议。爱尔兰央行总裁霍诺汉、IMF总裁拉加德和欧洲央行执委科尔将参加。
香港--2015年亚洲金融论坛，主题为“亚洲: 转变中持续翱翔”(至1月20日)。发言人包括：俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、瑞典央行总裁英韦斯、卢森堡财长Pierre Gramegna和世界银行副行长Madelyn Antoncic。
阿布贾--尼日利亚央行召开货币政策委员会会议(至1月20日)。
1月20日(二)
北京--IMF将发布最新全球经济预测(0130)。IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)将就全球经济预测举行记者会。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议并宣布利率决定。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(预计不会宣布利率决定)。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至1月21日)。
阿布贾--尼日利亚央行宣布利率决定(1300)。
1月21日(三)
瑞士达沃斯--世界经济论坛2015年会(至1月24日)
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。
1月22日(四)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 杜明霞)
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/8 14 2.60% 100 2017/5/9 14 2.60% 200
路透上海5月5日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：38,783亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510 2016/12/6 2017/6/7 12 3.00 733 2016