《新兴市场重要经济事件预告》--1月15日-1月22日

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民发表演说“释放全球成长力”，聚焦世界经济的结构性转变，实体经济与金融业和政策之间进行互动以促进成长。(1715)

都柏林--爱尔兰央行、经济政策研究中心(CEPR)和国际货币基金组织(IMF)将举行主题为“爱尔兰--从复苏中汲取的教训”的会议。爱尔兰央行总裁霍诺汉、IMF总裁拉加德和欧洲央行执委科尔将参加。