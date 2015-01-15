国际油市：美国原油升至49美元上方，上日创下2012年来最大单日涨幅

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
油价上涨，尽管数据显示截止1月9日当周美国原油库存增加540万桶，为分析师预期数据的将近13倍 ，这意味着涨势可能只是昙花一现，因基本面仍然疲弱。
12月美国零售销售按月跌幅创11个月来最大，因几乎对所有商品的需求均下降，令对去年第四季消费者支出大幅提速的预期减弱。
根据晨星的数据，在2014年秋季油价开始崩跌前，有少数共同基金脱手石油类股。如今，那些躲掉能源股从9月以来逾25%跌幅的基金，已经开始回流。
交易所运营商Nasdaq OMX Group 考虑进入能源衍生商品市场，挑战芝加哥商业交易所集团(CME Group) 与洲际交易所(ICE) 。这项行动有可能在今年启动，但目前仍在顾问谘询阶段。
康菲石油国际(ConocoPhillips) 已要求美国商务部，就该公司能否出口经过最低程度处理的轻质油提供指引，不过该公司认为目前出口并不合算。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 张涛)
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/8 14 2.60% 100 2017/5/9 14 2.60% 200
路透上海5月5日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：38,783亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510 2016/12/6 2017/6/7 12 3.00 733 2016