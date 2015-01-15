国际油市：美国原油升至49美元上方，上日创下2012年来最大单日涨幅

油价上涨，尽管数据显示截止1月9日当周美国原油库存增加540万桶，为分析师预期数据的将近13倍 ，这意味着涨势可能只是昙花一现，因基本面仍然疲弱。

12月美国零售销售按月跌幅创11个月来最大，因几乎对所有商品的需求均下降，令对去年第四季消费者支出大幅提速的预期减弱。

根据晨星的数据，在2014年秋季油价开始崩跌前，有少数共同基金脱手石油类股。如今，那些躲掉能源股从9月以来逾25%跌幅的基金，已经开始回流。

交易所运营商Nasdaq OMX Group 考虑进入能源衍生商品市场，挑战芝加哥商业交易所集团(CME Group) 与洲际交易所(ICE) 。这项行动有可能在今年启动，但目前仍在顾问谘询阶段。

康菲石油国际(ConocoPhillips) 已要求美国商务部，就该公司能否出口经过最低程度处理的轻质油提供指引，不过该公司认为目前出口并不合算。(完)

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