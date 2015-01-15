《中国报摘》--其他报纸重要消息1月15日

国际油市：油价处于一个月高位，因预期减产协议将延长
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
**上海证券报**
--近期中国多个省市交通厅召开会议，明确了今年交通建设投资情况；上证资讯梳理西部12省份情况发现，西部各省均将公路、铁路等交通基础设施建设作为今年项目投资重点，粗略统计，西部12省市今年交通建设投资将超过6,000亿元人民币。
--权威人士透露，今年中央一号文件的主题定为《关于进一步深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》,或将于1月底公布。
--上证50股票期权将于2月9日正式上市。据记者了解，永安、南华等10家期货公司有望在上市前完成筹备工作，以交易参与人的身份参与股票期权经纪业务。
--2014首份年报出炉，中小板上市公司沃华医药 去年净利润大幅增长244%，同时还抛出高送转方案，拟10转12并派2.1元，公司股价昨日以涨停报收。
**东方早报**
--国务院办公厅发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》，要求在环境公用设施、工业园区等重点领域，推行环境污染第三方治理模式，适当提高污水、垃圾处理收费标准。
--绿地集团与南京市政府签署备忘录，将就南京地铁5号线项目进行全方位合作，总投资约313亿元；同时，绿地集团宣布将投资300多亿元的重庆9号线城市轨道交通项目，即将于近日签署合作谅解备忘录。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
* 对特朗普的指控是投资者的主要关注点 * 联储布拉德警告不要激进升息 * 财政部下周标售880亿美元公债 路透纽约5月19日 - 美国公债收益率周五下跌，因投资者担心针对总 统特朗普的指控会阻碍减税和增加基建支出计划。 华盛顿邮报周五报道称，正在就特朗普竞选团队与俄罗斯之间可能进 行的合作进行法律调查，其中涉及一名现就职于白宫的官员。 特朗普周四否认要求前美国联邦调查局(FBI)局长科米放弃针对前美 国国家安全顾问弗林与俄罗斯关系的调查。 “对特朗普最大的担心就是特朗普计划的脱轨，”道明证券利率策略 师Gennadiy Goldberg称。 “不仅仅是经济数据强劲促使市场更加乐观，部分原因还有特朗普将 支撑经济增长的预期，”Goldberg称，“特朗普计划的脱轨会起到相反的 作用。” 白宫官员周五称，特朗普政府将在下周二发布的首个预算案中包括在 未来10年向基础设施建设投资2,000亿美元。 指标10年期公债收益率 持平于2
美国联邦调查局(FBI)局长科米 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选