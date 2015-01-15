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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 08:47 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月15日

**上海证券报**

--近期中国多个省市交通厅召开会议，明确了今年交通建设投资情况；上证资讯梳理西部12省份情况发现，西部各省均将公路、铁路等交通基础设施建设作为今年项目投资重点，粗略统计，西部12省市今年交通建设投资将超过6,000亿元人民币。

--权威人士透露，今年中央一号文件的主题定为《关于进一步深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》,或将于1月底公布。

--上证50股票期权将于2月9日正式上市。据记者了解，永安、南华等10家期货公司有望在上市前完成筹备工作，以交易参与人的身份参与股票期权经纪业务。

--2014首份年报出炉，中小板上市公司沃华医药 去年净利润大幅增长244%，同时还抛出高送转方案，拟10转12并派2.1元，公司股价昨日以涨停报收。

**东方早报**

--国务院办公厅发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》，要求在环境公用设施、工业园区等重点领域，推行环境污染第三方治理模式，适当提高污水、垃圾处理收费标准。

--绿地集团与南京市政府签署备忘录，将就南京地铁5号线项目进行全方位合作，总投资约313亿元；同时，绿地集团宣布将投资300多亿元的重庆9号线城市轨道交通项目，即将于近日签署合作谅解备忘录。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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