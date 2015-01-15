版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 15日 星期四 08:47 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月15日-1月22日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月12日当周

1月15日(四)

1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 5.00 -3.58

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 一周 29.1 29.4

一周初请失业金人数四周均值(万人) -- 29.050

一周续请失业金人数(万人) 240 245.2

1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.2%

(较上年同期) +1.0% +1.4%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) +1.9% +1.8%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 19.9 24.5

1月16日(五)

1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.3%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.7% +1.3%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%

每周平均实质所得(较前月) -- +0.9%

1415 美国工业生产(较前月) 12月 持平 +1.3%

制造业产出(较前月) +0.2% +1.1%

产能利用率 80.0% 80.1%

1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月初值 94.1 93.6

现况指数 105.4 104.8

预期指数 87.0 86.4

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.1%

2100 美国整体净资本流动(亿美元) 11月 -- 净流入1,784

外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入5

1月19日当周

1月19日(一)

暂无重要经济指标发布

1月20日(二)

1330 加拿大制造业销售(较前月) 　　　　　 11月 -- -0.6%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 58 57

1月21日(三)

1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 104.0 102.8

建筑许可年率(万户) 105.4 105.2

1330 加拿大趸售贸易(较前月) 　 11月 -- +0.1%

1500 加拿大央行利率决议 -- -- 1.0%

1月22日(四)

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 11月 -- +0.6%

(较上年同期) -- +4.5%

房价指数 -- 215.4

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.0 53.9

1600 美国堪萨斯联储综合指数 1月 -- 正8

制造业指数 -- 正9 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 龚芳; 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐