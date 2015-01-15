两岸经贸：国台办乐观看待签署新协议，业界料敲定避免重复课税机会大

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
路透台北1月15日 - 中国大陆国台办发言人马晓光周三表示对两岸两会（海基会与海协会）今年签署新协议感到乐观。而台湾本地媒体周四指出，两岸上半年有望签署的协议中，〞避免重覆课税协议〞机会最大。
新华网报导，国务院台湾事务办公室14日北京的例行记者中，发言人马晓光表示，去年2月两会第十次会议规划了若干双方下轮协商的议题，可以乐观的预期，今年应该可以继续签署新的协议。
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经济日报援引熟悉两会运作的人士研判，两岸两会第11次高层会谈可能会在上半年登场，目前以签署两岸避免重复课税协议的机率最高。此外，两会若今年上半年召开高层会谈，下半年到明年总统大选前，应该都不会再召开会谈，今年将只举办一次会谈。
经济日报指出，两岸两会在第10次高层会谈时，已框列后续协商六项议题，《两岸避免重复课税协议》、《两岸货品贸易协议》、《两岸争端机制协议》、《两岸互设办事机构协议》、《两岸飞航安全及适航标准合作协议》，及《两岸环境保护架构协议》。
经济日报指出，上述六项议题以避免双重课税协议最接近完成阶段，财政部仍在继续与台商沟通化解疑虑，但两岸协议监督条例还在立法院卡关，这将是两岸后续签署协议的变数。
工商时报也称，两岸两会也正积极安排陆客来台中转的工作性商谈。马晓光昨日也就该议题回应，强调双方正保持联系，以便适时进行第二次工作磋商。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/8 14 2.60% 100 2017/5/9 14 2.60% 200
路透上海5月5日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：38,783亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510 2016/12/6 2017/6/7 12 3.00 733 2016