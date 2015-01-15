两岸经贸：国台办乐观看待签署新协议，业界料敲定避免重复课税机会大

路透台北1月15日 - 中国大陆国台办发言人马晓光周三表示对两岸两会（海基会与海协会）今年签署新协议感到乐观。而台湾本地媒体周四指出，两岸上半年有望签署的协议中，〞避免重覆课税协议〞机会最大。

新华网报导，国务院台湾事务办公室14日北京的例行记者中，发言人马晓光表示，去年2月两会第十次会议规划了若干双方下轮协商的议题，可以乐观的预期，今年应该可以继续签署新的协议。

相关新闻请见 here

经济日报援引熟悉两会运作的人士研判，两岸两会第11次高层会谈可能会在上半年登场，目前以签署两岸避免重复课税协议的机率最高。此外，两会若今年上半年召开高层会谈，下半年到明年总统大选前，应该都不会再召开会谈，今年将只举办一次会谈。

经济日报指出，两岸两会在第10次高层会谈时，已框列后续协商六项议题，《两岸避免重复课税协议》、《两岸货品贸易协议》、《两岸争端机制协议》、《两岸互设办事机构协议》、《两岸飞航安全及适航标准合作协议》，及《两岸环境保护架构协议》。

经济日报指出，上述六项议题以避免双重课税协议最接近完成阶段，财政部仍在继续与台商沟通化解疑虑，但两岸协议监督条例还在立法院卡关，这将是两岸后续签署协议的变数。