《全球重要经济事件一览表》--1月15日-1月22日

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1月15日(四)

东京--日本央行地区分支经理季度会议。央行总裁黑田东彦将于会议开始发表简短演说，会中也将公布地区经济的季度报告。

都柏林--欧洲央行管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)将出席爱尔兰国家议会就银行业的质询(0730)。

德国比伯拉赫--欧洲央行管理委员会委员魏德曼就“2015年展望”发表演说(1715)。

加拿大卡加利--加拿大财长奥利佛于预算案磋商前会议后与记者会面，奥利佛之后将于卡加利商会发表演说(1830)。

东京--日本央行地区分行经理举行季度会议。央行总裁黑田东彦在会议开始发表讲话，该会议将对地区经济状况发布季度报告。

1月16日(五)

明尼阿波利斯黄金谷--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在明尼苏达理财规划师协会(FPA)发表讲话，题为“目标导向的货币政策报告”(1350)。

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在湾区委员会经济研究院第八届年度预测大会前发表开幕演说(1600)。

芝加哥--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在芝加哥特许金融分析师(CFA)协会就美国经济和货币政策发表讲话(1810)。

里斯本--欧洲央行管理委员会委员科斯塔(Carlos Costa)在一项以经济调整为主题的会议中发表演说。

1月17日(六)

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在HOPE全球论坛(HOPE Global Forum)致欢迎词，并发表题讲话(1350)。

1月19日(一)

都柏林--爱尔兰央行、经济政策研究中心(CEPR)和国际货币基金组织(IMF)将举行主题为“爱尔兰--从复苏中汲取的教训”的会议。爱尔兰央行总裁霍诺汉、IMF总裁拉加德和欧洲央行执委科尔将参加。

伦敦--英国央行前总裁金恩将在伦敦政经学院讲话，主题为央行业务(1830)。

香港--2015年亚洲金融论坛，主题为“亚洲: 转变中持续翱翔 ”(至1月20日)。发言人包括：俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、瑞典央行总裁英韦斯、卢森堡财长Pierre Gramegna和世界银行副行长Madelyn Antoncic。

1月20日(二)

北京--IMF将发布最新全球经济预测(0130)。IMF首席经济学家布兰查德将主持记者会(0130)

伦敦--“如何促进欧洲经济成长？欧洲改革后金融服务业将扮演的角色”会议。演说者包括：英国央行副总裁康利夫、比利时财长Johan Van Overtveldt、立陶宛财长Rimantas Sadzius。

华盛顿--美联储理事鲍威尔与英国金融市场行为监管局(FCA)局长Martin Wheatley讨论金融市场行为与结构(1500)。

维也纳--2015中欧与东欧论坛(至1月21日)。

东京--日本央行举行货币政策会议(至1月21日)。

1月21日(三)

瑞士达沃斯--世界经济论坛2015年年度会议(至1月24日)。

伦敦--英国央行公布1月政策会议之会议记录(0930)。

布鲁塞尔--英国央行副总裁夏菲克就金融市场发表演说(1200)。

渥太华--加拿大央行公布指标政策利率与货币政策报告(1500)。央行总裁波洛兹与资深副总裁Carolyn Wilkins举行记者会，解释央行利率决定与货币政策报告(1615)。

1月22日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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