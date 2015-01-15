中国个股：辽宁成大警示国际油价大跌可能令其新疆油页岩项目亏损

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
路透上海1月15日 - 国际原油价格半年来跌跌不休，给这两年热络的油页岩开发泼了冷水。辽宁成大股份有限公司 周四公告称，若国际油价长期保持低位，其投入巨资开发的新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用项目只能微利甚至出现亏损。
公告称，页岩油的销售价格直接受国际原油价格的影响。根据以往历史的价格走势分析，二者直接存在大概的对应关系，而且一般来讲国内页岩油的销售价格要高于国际原油价格。如最近一期抚顺页岩油的招标价格平均约为2,804元/吨（含税），换算后约为55美元/桶，而同期纽约商品交易所（NYMEX）油价 为45.22美元/桶。
辽宁成大认为，按照目前预计的项目达产后的页岩油生产成本来看，如果NYMEX油价进一步下跌并长期保持低位运行，则该项目将处于微利或甚至亏损的情况。
目前宝明油页岩项目一期即将进入正式生产阶段，二期生产线去年底进入调试阶段。公司去年9月公布的定向增发方案，拟募资13.96亿元人民币用于宝明油页岩项目。当时公司预计该项目总投资43.4亿元，生产期年均利润10.1亿元。
美国NYMEX原油期货主力合约 自去年10月进入下降通道后，从原本的90美元左右最低跌至44.2美元，近日国际油价略有反弹，目前在48美元左右。
辽宁成大周三收报20.52元，过去一个月累计下跌2.7%。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/8 14 2.60% 100 2017/5/9 14 2.60% 200
路透上海5月5日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：38,783亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510 2016/12/6 2017/6/7 12 3.00 733 2016