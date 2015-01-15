中国个股：辽宁成大警示国际油价大跌可能令其新疆油页岩项目亏损

路透上海1月15日 - 国际原油价格半年来跌跌不休，给这两年热络的油页岩开发泼了冷水。辽宁成大股份有限公司 周四公告称，若国际油价长期保持低位，其投入巨资开发的新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用项目只能微利甚至出现亏损。

公告称，页岩油的销售价格直接受国际原油价格的影响。根据以往历史的价格走势分析，二者直接存在大概的对应关系，而且一般来讲国内页岩油的销售价格要高于国际原油价格。如最近一期抚顺页岩油的招标价格平均约为2,804元/吨（含税），换算后约为55美元/桶，而同期纽约商品交易所（NYMEX）油价 为45.22美元/桶。

辽宁成大认为，按照目前预计的项目达产后的页岩油生产成本来看，如果NYMEX油价进一步下跌并长期保持低位运行，则该项目将处于微利或甚至亏损的情况。

目前宝明油页岩项目一期即将进入正式生产阶段，二期生产线去年底进入调试阶段。公司去年9月公布的定向增发方案，拟募资13.96亿元人民币用于宝明油页岩项目。当时公司预计该项目总投资43.4亿元，生产期年均利润10.1亿元。

美国NYMEX原油期货主力合约 自去年10月进入下降通道后，从原本的90美元左右最低跌至44.2美元，近日国际油价略有反弹，目前在48美元左右。

辽宁成大周三收报20.52元，过去一个月累计下跌2.7%。（完）