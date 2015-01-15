《中国债券市场每日交易备忘》--1月15日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --1/18公布12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 --1/20国民经济运行情况新闻发布会 公布2014全年/四季度国内生产总值 (三季度7.3%) 12月固定资产投资(不含农户) (1-11月15.8%) 社会消费品零售总额 (11月11.7%) 工业增加值 (11月7.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 --1/27公布2014年全年规模以上工业企业利润 (1-11月5.3%) --中国国务院周三召开常务会议，决定设立总规模400亿元人民币的国家新兴产业创业 投资引导基金。基金收益分配实行先回本后分红，社会出资人可优先分红；国家出资收益可 适当让利，收回资金优先用于基金滚存使用。 --住建部发布《关于加快培育和发展住房租赁市场的指导意见》指出，推动地方建立住 房租赁信息政府服务平台，积极培育经营住房租赁的机构，支持房地产开发企业将其持有房 源向社会出租，积极推进房地产投资信托基金(REITs)试点，通过从租赁市场筹集公共租赁 房房源等多种渠道，发展租赁市场。 --中国政府网公布了《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（简称《 决定》）。《决定》明确，机关事业单位人员将实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老 保险制度。业内人士认为，这将为养老保险市场带来更多发展的空间。 --中国证券投资者保护基金最新数据显示，上周（1月5日-9日），证券市场交易结算资 金银证转账增加额为5144亿元，减少额为4086亿元，净变动额为1058亿元，即净流入1058亿 元。其中，1月5日净流入799.55亿元。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次