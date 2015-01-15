《中国债券市场每日交易备忘》--1月15日

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --1/18公布12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 --1/20国民经济运行情况新闻发布会 公布2014全年/四季度国内生产总值 (三季度7.3%) 12月固定资产投资(不含农户) (1-11月15.8%) 社会消费品零售总额 (11月11.7%) 工业增加值 (11月7.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 --1/27公布2014年全年规模以上工业企业利润 (1-11月5.3%) --中国国务院周三召开常务会议，决定设立总规模400亿元人民币的国家新兴产业创业 投资引导基金。基金收益分配实行先回本后分红，社会出资人可优先分红；国家出资收益可 适当让利，收回资金优先用于基金滚存使用。 --住建部发布《关于加快培育和发展住房租赁市场的指导意见》指出，推动地方建立住 房租赁信息政府服务平台，积极培育经营住房租赁的机构，支持房地产开发企业将其持有房 源向社会出租，积极推进房地产投资信托基金(REITs)试点，通过从租赁市场筹集公共租赁 房房源等多种渠道，发展租赁市场。 --中国政府网公布了《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（简称《 决定》）。《决定》明确，机关事业单位人员将实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老 保险制度。业内人士认为，这将为养老保险市场带来更多发展的空间。 --中国证券投资者保护基金最新数据显示，上周（1月5日-9日），证券市场交易结算资 金银证转账增加额为5144亿元，减少额为4086亿元，净变动额为1058亿元，即净流入1058亿 元。其中，1月5日净流入799.55亿元。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/8 14 2.60% 100 2017/5/9 14 2.60% 200
路透上海5月5日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：38,783亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510 2016/12/6 2017/6/7 12 3.00 733 2016