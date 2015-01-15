中信期货：中国期指空方增仓席位增加，短线方向不确定

以下内容节选自1月15日的《期货日报》：

本周期指下探20日均线获得支撑，但缺乏向上的动能，5日和10日均线形成压制，成交持续萎缩。不过期指持仓量却不断回升，资金展开新的争夺，增加了短线方向的不确定性。

期指增仓略对多头不利。节后期指资金连续撤离，最近两日有所改善，周二和周三分别增仓9291手、5275手。站在短线角度看，期指仍处于调整格局中，增仓没有形成反弹，并且重心继续温和下降，空头的主导力量还不强。站在中线趋势看，期指还是处于上涨格局中，节后减仓可以理解为拖累上行步伐。未来两天资金和市场方向较为重要。如果增仓压制重心下移，技术上跌破20日均线，期指将继续维持调整走势。如果期指继续呈现增仓盘整的格局，只要多方蓄积力量，反弹随时可能出现。(完)

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