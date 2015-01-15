中信期货：中国期指空方增仓席位增加，短线方向不确定

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
以下内容节选自1月15日的《期货日报》：
本周期指下探20日均线获得支撑，但缺乏向上的动能，5日和10日均线形成压制，成交持续萎缩。不过期指持仓量却不断回升，资金展开新的争夺，增加了短线方向的不确定性。
期指增仓略对多头不利。节后期指资金连续撤离，最近两日有所改善，周二和周三分别增仓9291手、5275手。站在短线角度看，期指仍处于调整格局中，增仓没有形成反弹，并且重心继续温和下降，空头的主导力量还不强。站在中线趋势看，期指还是处于上涨格局中，节后减仓可以理解为拖累上行步伐。未来两天资金和市场方向较为重要。如果增仓压制重心下移，技术上跌破20日均线，期指将继续维持调整走势。如果期指继续呈现增仓盘整的格局，只要多方蓄积力量，反弹随时可能出现。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/8 14 2.60% 100 2017/5/9 14 2.60% 200
路透上海5月5日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：38,783亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510 2016/12/6 2017/6/7 12 3.00 733 2016