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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 09:50 BJT

表格：沪港通市场数据摘要（1月14日）

路透香港1月15日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    122.79亿元人民币（已用5.5%）      98.22亿元人民币（已用6.5%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国平安                   176,507,137      225,808,176        402,315,313
   2    大秦铁路                   171,554,624      123,664,219        295,218,843
   3    贵州茅台                    27,572,698      199,251,847        226,824,545
   4    上汽集团                    58,966,817      130,815,921        189,782,738
   5    中信证券                    94,779,226       45,491,411        140,270,637
   6    工商银行                    95,570,136       37,888,944        133,459,080
   7    中国银行                    69,374,708       48,556,420        117,931,128
   8    中航电子                     1,019,792      109,639,870        110,659,662
   9    航天动力                   108,772,323            3,692        108,776,015
  10    招商银行                    69,275,558       28,462,550         97,738,108
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    中信银行                       58,416,470       3,432,060       61,848,530
   2    中国银行                       57,742,240       1,126,140       58,868,380
   3    紫金矿业                       48,737,400       5,072,980       53,810,380
   4    汇丰控股                       47,291,920       1,246,080       48,538,000
   5    腾讯控股                       38,968,240       3,261,520       42,229,760
   6    吉利汽车                       35,636,650         465,850       36,102,500
   7    白云山                         19,105,500      13,471,700       32,577,200
   8    中国北车                        9,851,480      22,143,770       31,995,250
   9    建设银行                       30,069,790         717,910       30,787,700
  10    中国移动                       27,995,525          97,250       28,092,775
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 林高丽)
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