表格：沪港通市场数据摘要（1月14日）

路透香港1月15日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港通市
场数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 122.79亿元人民币（已用5.5%） 98.22亿元人民币（已用6.5%）
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中国平安 176,507,137 225,808,176 402,315,313
2 大秦铁路 171,554,624 123,664,219 295,218,843
3 贵州茅台 27,572,698 199,251,847 226,824,545
4 上汽集团 58,966,817 130,815,921 189,782,738
5 中信证券 94,779,226 45,491,411 140,270,637
6 工商银行 95,570,136 37,888,944 133,459,080
7 中国银行 69,374,708 48,556,420 117,931,128
8 中航电子 1,019,792 109,639,870 110,659,662
9 航天动力 108,772,323 3,692 108,776,015
10 招商银行 69,275,558 28,462,550 97,738,108
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 中信银行 58,416,470 3,432,060 61,848,530
2 中国银行 57,742,240 1,126,140 58,868,380
3 紫金矿业 48,737,400 5,072,980 53,810,380
4 汇丰控股 47,291,920 1,246,080 48,538,000
5 腾讯控股 38,968,240 3,261,520 42,229,760
6 吉利汽车 35,636,650 465,850 36,102,500
7 白云山 19,105,500 13,471,700 32,577,200
8 中国北车 9,851,480 22,143,770 31,995,250
9 建设银行 30,069,790 717,910 30,787,700
10 中国移动 27,995,525 97,250 28,092,775
（完）
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(整理 雷美珍; 审校 林高丽)