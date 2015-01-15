《路透晚报》--1月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国12月非信贷融资异军突起，央行以静制动市场预期现分化

中国12月新增信贷和M2增速均低于预期，但放量至1万亿元左右的非信贷融资更引人注目。自去年11月降息以来，央行除进行MLF等局部操作外，公开市场等一直空窗，市场对未来货币政策的预期渐趋分化，全面放松观点不再一统天下。

--中国经济：国务院决定设立国家新兴产业创投引导基金，规模400亿元

中国国务院周三召开常务会议，决定设立总规模400亿元人民币的国家新兴产业创业投资引导基金。基金收益分配实行先回本后分红，社会出资人可优先分红；国家出资收益可适当让利，收回资金优先用于基金滚存使用。

--两岸经贸：国台办乐观看待签署新协议，业界料敲定避免重复课税机会大

中国大陆国台办发言人马晓光周三表示对两岸两会（海基会与海协会）今年签署新协议感到乐观。而台湾本地媒体周四指出，两岸上半年有望签署的协议中，〞避免重覆课税协议〞机会最大。

--中国房地产：加快发展租赁市场，支持房企向租售并举模式转变--住建部

为加快培育和发展住房租赁市场，中国住房和城乡建设部表示，将积极推进住房租赁信息政府服务平台建设，推动房地产开发企业转型升级，支持房企从单一的开发销售向租售并举模式转变，用三年时间基本形成渠道多元、制度健全的住房租赁市场。

--专家观点：反通缩将成为今年宏观调控首要任务--国经中心

中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军撰文，反通缩将成为新一年中国宏观调控的首要任务。如何防范经济下行与物价下行齐头并进、相互影响，如何做好价格调控并做好应对全面通货紧缩的政策储备，是2015年宏观调控新的挑战和重要任务。

【金融】

--新加坡个股：星展银行与中国邮储银行等共同筹建消费金融公司

东南亚最大银行--星展银行周四宣布，其与中国邮政储蓄银行及其它五家中国企业共同筹建中邮消费金融有限公司，合资公司将在全国范围内提供个人消费金融服务。

--台湾资管：元大宝来投信将募集黄金期货ETF，创大中华区首例

台湾最大投信公司--元大宝来投信周四表示，将于3月下旬募集黄金期货ETF(指数股票型基金)，此为大中华区首档由当地资产管理业者推出的商品期货ETF。

--台湾金融：保险在台衍生商品交易比重将作为安定基金费率考量--金管会

台湾金管会周四表示，为落实金融进口替代方案，将提供保险业诱因鼓励将交易移回境内金融机构办理，研议以保险业者与境内金融机构所从事的衍生性金融商品比重，作为安定基金差异化费率的考量因素，最快上半年即可实施。

【固定收益】

--中国公开市场：零操作持续逾一个半月，近期货币政策仍仰仗定向工具

中国央行公开市场本周仍无任何动作，至此“零操作”已持续逾一个半月；新股IPO密集申购并未对流动性掀起太大波澜，面对相对平静的资金面形势，公开市场操作也稳字当头。

--中国债市：上海农商行等五家地方银行获得信用债B类主承资格--NAFMII

中国银行间市场交易商协会（NAFMII）周四公告称，上海农商行、杭州银行、宁波银行、大连银行及广东顺德农商行等五家地方性银行，最新获得开展非金融企业债务融资工具B类主承销业务资格。

--中国债市动态：现券及IRS小幅震荡，信贷及社融数据引发谨慎情绪

中国银行间债市周四早盘现券收益率和利率互换(IRS)小幅震荡。交易员表示，一早现券及IRS一度下行，而信贷及社融数据公布后，部分机构对短期宏观经济走势及央行货币政策宽松力度谨慎心态升温，中长债抛压略显，不过整体波动仍有限。

--中国货币市场：回购利率变动不大但资金面略收紧，准备金例行补缴显压

中国银行间市场周四主要回购利率变化不大，但就借款机构感觉而言，资金面较日前有所收紧，因例行存款准备金补缴令需求增加，而资金供给未能相应跟进。

【外汇】

--《离岸人民币综述》佳兆业违约令市场承压，推高点心债再融资成本

就在许多中国企业需要为债券进行再融资的时候，内地开发商佳兆业出现违约让再融资变得更难更贵。离岸人民币市场2015年迄今没有发行过一笔高收益债券，主要因为佳兆业集团事件的影响，融资成本出现上升。

--中国外汇：境内结汇意愿下降令去年第四季外储续降，未来规模料震荡趋减

中国去年第四季外汇储备连续第二季度下降至年内最低水平，但降幅较上一季度放缓。分析人士指出，这与中国外汇占款低迷态势一致，反映美联储退出QE、人民币汇率预期分化背景下，境内主体结汇意愿下降，但这并不是资本外逃，未来外储规模还料续降。

--中国央行：2014年人民币结算的跨境贸易增长41%,直接投资增长近一倍

中国央行周四公布，2014年跨境贸易人民币结算业务较上年同期增长41%，增速有所放缓；但去年直接投资人民币结算量则增长近一倍。

--中国汇市：人民币早盘随中间价微升，央行金融数据未兴波澜

人民币兑美元即期周四早盘窄幅波动中微升，中间价略反弹。央行新公布的M2等金融数据逊于预期，但对汇市影响不大。最近市场预期不明朗，早盘供求较为均衡，人民币表现波澜不惊。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升3.5%，IPO申购资金压力缓和提振大盘反弹

中国股市沪综指周四放量收升3.5%。分析师指出，新股IPO申购资金压力缓和，经过短期调整后的金融地产股等蓝筹板块今日再度领涨；目前20日均线3,190点附近存在较强技术性支撑，料后市行情将围绕估值和业绩两条主线展开。

--中国房地产：四季度全国综合地价环比增速年内首升--土地勘测规划院

中国土地勘测规划院最新报告称，2014年四季度全国综合地价水平继续上涨，环比增 速当年内首次上升，但同比增速持续放缓，其中住宅地价与综合地价表现一致。

--香港房地产：今年香港楼价将零增长，中期下行风险增--惠誉

评级机构惠誉周四发表报告预期，香港住宅楼价今年将零增长，因现时楼价水平不平衡情况加深加上利率上升风险上升，中期而言将对楼价带来重大下行风险。

--中港个股：工行去年理财投资收益同比增速创新高，八成产品实现净值型

全球资产最大的银行--中国工商银行周四表示，截至去年底，该行为客户创造的理财投资收益超680亿元人民币，同比增长接近20%，为历史新高。

--中国个股：锦江股份拟斥资至多15亿欧元收购法国酒店企业卢浮集团

中国上海锦江国际酒店发展股份有限公司周四公告称，拟透过海外子公司，斥资12.5-15亿欧元收购位于法国的酒店企业卢浮集团（GDL），并全部用现金支付。

--中国个股：辽宁成大警示国际油价大跌可能令其新疆油页岩项目亏损

国际原油价格半年来跌跌不休，给这两年热络的油页岩开发泼了冷水。辽宁成大股份有限公司周四公告称，若国际油价长期保持低位，其投入巨资开发的新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用项目只能微利甚至出现亏损。

--香港个股：中国镍资源两笔银行贷款发生违约，已委聘财务顾问安排重组

资源价格持续下滑令早年高价进军矿资源的企业陷入财困，中国镍资源继上月债券违约后，两项香港银行贷款亦发生违约。

--香港新股：中国华融计划2015年下半年赴港进行30亿美元IPO--IFR

汤森路透旗下刊物IFR周三引述知情人士报导，中国最大不良贷款管理公司--中国华融资产管理计划2015年下半年在香港首次公开上市(IPO)，筹资30亿美元。

--台湾个股：台积电估第一季营收持平上季，今年资本支出115-120亿美元

全球晶圆代工龙头--台积电周四表示，预估第一季合并营收2,210-2,240亿台币，大致持平于去年第四季的2,225.2亿。

--中国企业：福布斯发布中国潜力企业榜，移动互联网企业优势明显