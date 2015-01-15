台湾债市：10年公债殖利率跌深回弹，幅度受限因美债气氛未完全反转

路透台北1月15日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周四跌深反弹，暂止此前数日连创波段低位的走势。交易员指该券受到特定交易商带盘风向影响，殖利率修正向上，但弹幅预估不会太大，因美债走势虽然震荡，但还在波段低位徘徊，今日估在狭幅区间整理待变。

交易员指出，开年以来10年债103/13殖利率一度跌近10基点，逐步累积获利了结及放空压力，场中大型证券商被指为见底放空，也有短线抛补的交易商先行获利了结缩减部位，令1.50%关键水位成短线的明显阻力区，除非美债走势持续强劲偏多，否则暂时大致将在1.50%上方交投。

〞现在看起来是五五波，交易员比较谨慎一点。〞一位证券商交易员说。

交易员认为，10年美债殖利率近两日走势均是创了20个月低位后又回弹收高，盘势仍不稳定，除非该券殖利率能再度稳定向下，本地10年债就有机会再度回测1.50%。下周的变数则增添了标债及欧洲央行的宽松计划，也令交易商追价犹豫。

20年期公债104/2期 将在下周二(20日)标售，预估发行金额为400亿台币。

美国30年期公债收益率周三跌至纪录低位，因令人失望的美国零售销售数据引发市场押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会在今年升息。指标10年期公债 收益率报1.840%，较周二尾盘跌5个基点，盘中触及近20个月低位1.784%。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债103/13 ：1.495-1.52%

本地时间10:09时的最新报价：

* 10年公债103/13期殖利率升1.4基点，报1.5290%。

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