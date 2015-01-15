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亚洲 | 2015年 1月 16日 星期五 07:53 BJT

****主要国家经济指标预测--1月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         　公布时段       预估值      前值
    
    1月16日(五)
    
    0200  新西兰公债外资持有比例                        12月           --       63.8%
    0700  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           12月终值          持平       持平
                             (较上年同期)                            +0.2%      +0.2%
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       +0.1%      +0.1%
                                  (较上年同期)                       +0.1%      +0.1%
    0745  法国年内迄今预算(亿欧元)                     11月           --      赤字847
    0815  瑞士零售销售(较上年同期)                     11月           --        +0.3%
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      12月终值       -0.1%      -0.2%
                                    (较上年同期)                     -0.2%      -0.2%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                         +0.4%      -0.1%
                                (较上年同期)                         +0.8%      +0.7%
    1330  美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)  12月          -0.4%      -0.3%
              未经季节调整的CPI(较上年同期)                          +0.7%      +1.3%
              经季节调整的核心CPI(较前月)                            +0.1%      +0.1%
              未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                      +1.7%      +1.7%
              每周平均实质所得(较前月)                                 --       +0.9%
    1415  美国工业生产(较前月)                         12月           持平      +1.3%
              制造业产出(较前月)                                     +0.2%      +1.1%
              产能利用率                                             80.0%      80.1%
    1500  美国路透/密西根大学消费者信心指数         1月初值           94.1       93.6
                             现况指数                                105.4      104.8
                             预期指数                                 87.0       86.4
    1630  美国克利夫兰联邦储备银行CPI                  12月            --       +0.1%
    2100  美国整体净资本流动(亿美元)                   11月            -- 净流入1,784
          外国购买美国公债(亿美元)                                     --     净买入5
    
    
                        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        现值      预估值
        
    1月15日(四)
    
    0001  英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             12月           正11        正10        
    0030  澳洲就业人口(万人)                           12月       增加3.74    增加0.38    
              全职就业人口(万人)                                  增加4.16         --    
              就业参与率                                             64.8%       64.7%       
              失业率                                                  6.1%        6.3%        
    0100  韩国央行利率决议　　　　　　　　　　　 　     1月           2.0%        2.0%    
    0145  新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)               12月         -1.0%        --        
                            (较上年同期)                             +6.0%        --            
    0900  德国全年国内生产总值(GDP)                  12个月          +1.5%       +1.5%       
    1000  欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整)         11月        顺差200     顺差196     
    1330  美国纽约联邦储备银行制造业指数                1月           9.95        5.00       
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                 一周           31.6        29.1        
              一周初请失业金人数四周均值(万人)                        29.8         --        
              一周续请失业金人数(万人)                               242.4         240        
    1330  美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)      12月          -0.3%       -0.4%       
                                        (较上年同期)                 +1.1%       +1.0%       
              核心最终需求PPI(较前月)                                +0.3%       +0.1%        
                            (较上年同期)                             +2.1%       +1.9%       
    1500  美国费城联邦储备银行制造业指数                1月           6.3        19.9        
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                     一周         买超4,551      --      
          外国投资日本股票(亿日圆)                                  卖超6,844      --      
    (完)
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