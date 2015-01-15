主要国家经济指标预测--1月16日****

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 12月 -- 63.8% 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 11月 -- 赤字847 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 11月 -- +0.3% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 -0.1% -0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 扣除食品和能源的HICP(较前月) +0.4% -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.7% 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.3% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.7% +1.3% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.9% 1415 美国工业生产(较前月) 12月 持平 +1.3% 制造业产出(较前月) +0.2% +1.1% 产能利用率 80.0% 80.1% 1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月初值 94.1 93.6 现况指数 105.4 104.8 预期指数 87.0 86.4 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.1% 2100 美国整体净资本流动(亿美元) 11月 -- 净流入1,784 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入5 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月15日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 正11 正10 0030 澳洲就业人口(万人) 12月 增加3.74 增加0.38 全职就业人口(万人) 增加4.16 -- 就业参与率 64.8% 64.7% 失业率 6.1% 6.3% 0100 韩国央行利率决议 1月 2.0% 2.0% 0145 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 12月 -1.0% -- (较上年同期) +6.0% -- 0900 德国全年国内生产总值(GDP) 12个月 +1.5% +1.5% 1000 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 11月 顺差200 顺差196 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 9.95 5.00 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 一周 31.6 29.1 一周初请失业金人数四周均值(万人) 29.8 -- 一周续请失业金人数(万人) 242.4 240 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.3% -0.4% (较上年同期) +1.1% +1.0% 核心最终需求PPI(较前月) +0.3% +0.1% (较上年同期) +2.1% +1.9% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 6.3 19.9 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 买超4,551 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 卖超6,844 -- (完)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。