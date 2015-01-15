新闻稿：中国去年12月末M2同比增12.2%，当月新增贷款6,973亿--央行

(以下为中国人民银行周四公布的2014年金融统计数据报告及社会融资规模报告全文)

一、广义货币增长12.2%，狭义货币增长3.2%

12月末，广义货币(M2)余额122.84万亿元,同比增长12.2%，增速分别比上月末和上年末低0.1个和1.4个百分点；狭义货币(M1)余额34.81万亿元,同比增长3.2%，增速与上月末持平，比上年末低6.1个百分点；流通中货币(M0)余额6.03万亿元,同比增长2.9%。2014年净投放现金1688亿元。 二、2014年人民币贷款增加9.78万亿元，外币贷款增加582亿美元

12月末，本外币贷款余额86.79万亿元，同比增长13.3%。月末人民币贷款余额81.68万亿元，同比增长13.6%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年末低0.5个百分点。2014年人民币贷款增加9.78万亿元，同比多增8900亿元。分部门看，住户贷款增加3.29万亿元，其中，短期贷款增加1.06万亿元，中长期贷款增加2.23万亿元；非金融企业及其他部门贷款增加6.48万亿元，其中，短期贷款增加1.40万亿元，中长期贷款增加3.83万亿元，票据融资增加9574亿元。12月份人民币贷款增加6973亿元,同比多增2149亿元。月末外币贷款余额8351亿美元，同比增长7.5%，全年外币贷款增加582亿美元。 三、2014年人民币存款增加9.48万亿元，外币存款增加1084亿美元

12月末，本外币存款余额117.37万亿元，同比增长9.6%。月末人民币存款余额113.86万亿元，同比增长9.1%，增速分别比上月末和上年末低0.5个和4.7个百分点。2014年人民币存款增加9.48万亿元，同比少增3.08万亿元。其中，住户存款增加4.14万亿元，非金融企业存款增加1.97万亿元，财政性存款增加5531亿元。12月份人民币存款增加7229亿元，同比少增4281亿元。月末外币存款余额5735亿美元，同比增长30.8%，全年外币存款增加1084亿美元。 四、12月份银行间市场同业拆借和质押式债券回购月加权平均利率均为3.49%

2014年,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交302.44万亿元，日均成交1.21万亿元，日均成交同比增长28.5%。

12月份,银行间市场同业拆借和质押式债券回购月加权平均利率均为3.49%,分别比上月高0.67个和0.70个百分点，分别比上年同期低0.67个和0.79个百分点。 五、国家外汇储备余额3.84万亿美元

12月末，国家外汇储备余额为3.84万亿美元。12月末，人民币汇率为1美元兑6.1190元人民币。

六、全年跨境贸易人民币结算业务累计发生6.55万亿元，直接投资人民币结算业务累计发生1.05万亿元

2014年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别累计发生5.9万亿元、6565亿元、1866亿元、8620亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：本月M2同比增速根据可比口径计算。

--以下为央行同时公布的2014年社会融资规模统计数据报告全文：

初步统计，2014年社会融资规模为16.46万亿元，比上年少8598亿元。其中，人民币贷款增加9.78万亿元，同比多增8900亿元；外币贷款折合人民币增加3554亿元，同比少增2294亿元；委托贷款增加2.51万亿元，同比少增396亿元；信托贷款增加5174亿元，同比少增1.32万亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1285亿元，同比少增9041亿元；企业债券净融资2.43万亿元，同比多6142亿元；非金融企业境内股票融资4350亿元，同比多2131亿元。2014年12月份社会融资规模为1.69万亿元，分别比上月和上年同期多5486亿元和4413亿元。

从结构看，2014年人民币贷款占同期社会融资规模的59.4%，同比高8.1个百分点；外币贷款占比2.2%，同比低1.2个百分点；委托贷款占比15.2%，同比高0.5个百分点；信托贷款占比3.1%，同比低7.5个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比-0.8%，同比低5.3个百分点；企业债券占比14.7%，同比高4.2个百分点；非金融企业境内股票融资占比2.6%，同比高1.3个百分点。。

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。