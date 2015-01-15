更新版 1-中国公开市场：零操作持续逾一个半月，近期货币政策仍仰仗定向工具

* 公开市场本周仍无动作

* 零操作已持续逾一个半月

* 新股IPO影响有限，公开市场稳字当头

* 央行近期仍将主要倚仗定向工具 (新增市场评论和更多背景)

路透上海1月15日 - 中国央行公开市场本周仍无任何动作，至此“零操作”已持续逾一个半月；新股IPO密集申购并未对流动性掀起太大波澜，面对相对平静的资金面形势，公开市场操作也稳字当头。

市场人士指出，央行目前仍更倾向于通过定向手段为市场提供支持，比如本周关于MLF(中期借贷便利)续做的传闻。通过定向工具，既能维持稳定的预期，同时也避免向市场传递更强的政策信号，这与当前稳中偏松的政策基调亦更为契合。

“这周IPO的冲击比预期小很多，今天补缴准备金，资金面不如前两天，不过也还好了，紧平衡吧，”上海一银行交易员称。

至本周公开市场已连续第五周既无资金投放亦无回笼。公开市场上次操作是在去年11月25日，为50亿元人民币14天期正回购，中标利率3.20%。

南京银行金融市场部研究员王强松表示，在资金面没有太大变化的情况下，公开市场的操作基调暂时也不会有调整，不过央行还是会随时跟踪流动性的动向，并通过各种定向工具提供帮助。

他并谈到，就像这周的MLF续做消息，尽管并未向市场注入流动性，但这对市场维持一个良好的预期还是有明显的助益。

他并预计，1月下旬欧美将相继公布利率决议情况，在此之前中国的货币政策也处于观望阶段，1月份降准和降息的可能性都有限。

尽管央行公开市场常规操作近期持续空窗，不过补充工具方面却仍有动作。央行去年12月31日公告，于11月20日、21日及28日开展了共1,660亿元短期流动性调节工具(SLO)，向市场投放流动性。

中国央行调查统计司司长盛松成周四指出，中国目前货币增速基本适度、合理，仍在调控的范围内，今年央行将灵活运用各种工具组合，继续实施定向调控，保持银行体系流动性合理充裕。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后一直暂停操作至今。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/huq73w

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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