《香港已公布新股发行上市日程表》--1月15日

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
路透香港1月15日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公司 一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- 12/31-1/7 科劲国际 1.75 2.4* 1.38* 1/16 建勤环球 2015年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 -------------------------------------------------------------------------------------------- *1/15 雅仕维 6 6.6 跌3.5% 中银国际 *1/15 新龙移动 0.82 0.37 升12.2% 海通国际 *1/15 泰加保险 1.61 2 升33.5% 创桥国际 1/14 日成控股 0.6 1.68 升11.7% 天财资本 1/13 佐力小贷 1.3 3.9 升42.3% 中国银河国际 1/9 高鹏矿业 0.88 0.77 升1.1% 国泰君安 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。