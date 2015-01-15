台湾债市：RP利率持稳，下周台币/外币债发行多估资金将挪移

路透台北1月15日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四稳定于近期区间，资金供应情况自上日的偏紧水位中回升。交易员指出，虽然整体市场资金依旧充沛，但上周包括公债及外币债等多档债券发行，仍将引发资金挪移，但料不至于影响利率。

交易员指出，下周含长年期公债及国际板外币债的发行总额约当550亿台币，都是寿险业青睐标的，因应交割需求，预估寿险将自投信端赎回部分资金，或直接减少在债券RP市场的承作，届时证券商及票券商将转向银行端寻求资金补充。

〞现在每次外币债交割都多多少少会有影响...跟银行承作的比重会比较高。〞一票券商交易员说。

另一证券商交易员则指出，目前已有部分投信提供的资金已能顺利跨过1月底，且利率与目前的主要利率相同，没有调升，显示整体市场1月份的资金宽松态势可望延续。不过投信对农历年前的资金情势依旧保守，高开跨农历年的RP承作利率，但成交微乎其微。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

今日有HKT CAPITAL公司债3亿美元及旺诠 12亿台币的转换公司债发行；另有阳信银行5亿台币金融债还本。

下周本地债券发行情况如下：周二信锦 转换公司债8亿台币；周三国统国际 转换公司债6亿台币；周五正道 转换公司债7亿台币、志嘉建设 转换公司债4亿台币、英国骏懋银行(莱斯银行) 金融债3.15亿美元、20年期公债预估金额400亿台币、Air Liquide Finance宝岛债5亿人民币。