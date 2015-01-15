香港社会：恒基地产主席捐地建青年宿舍，并拟在内地建廉价老人住屋

路透香港1月15日 - 继一年前捐出首幅土地兴建安老院舍后，香港恒基地产 主席李兆基继续实践其“散财”之道，除宣布把家族一幅位于元朗的土地捐赠予慈善机构保良局兴建青年宿舍外，亦计划与碧桂园 主席兼创办人杨国强组织慈善基金，在内地试办“价廉物美屋”，供香港的老年人迁入内地以纾缓对本地的住屋需求。

坐拥247亿美元财富，在福布斯香港富豪榜中排行第二的李兆基，两年多前已构思捐地建屋，主要因为他近年领悟到管理财富要＂有聚有散＂。

他于今天宣布捐出一幅位于元朗马田壆十八乡路约6.3万平方尺的土地予保良局兴建青年宿舍，预计楼高25层，可建1,250个住宅单位供1,600名年龄介乎18-30岁的合资格年青人，以市值租金的50%租住。

此外，李兆基并表示，他担任董事的香港平民屋宇有限公司，正与香港政府探讨重建位于九龙石硖尾的私人屋邨“大坑西邨”，以改建提供更多资助单位予中低收入人士的可行性，目前仍未有确实的重建方案。

“政府有时想做但未必做到，因为有比较多的掣肘，例如更改规划等，...（我们）有时想帮政府，但要大家合作才可以做到。”他在记者会上说。

大坑西邨共有八座楼宇，楼龄介乎35-49年。与其他公共屋邨不同，这屋邨属于私人兴建及管理，用于安置当年受大坑西徙置区清拆计划影响的租户。

**拟重建大坑西邨提供低价住宅**

据李兆基透露，目前构思拟将大坑西邨重建为可提供5,000个单位的“勤奋青年创业居所”，每个单位面积约300平方尺，售价约100多万港元，供在职的青年人等申请，免首付，以3厘按揭利率计，供10年的话每月供款只需约9,600港元，若供20年则每月供款低至5,500港元，以助年青人置业，改善民生。

“目前最关键是安置邨内1,300个单位的住客迁出问题，及费用问题，我们（平民屋宇）将尽力资助。”他说。

至于具体将以何种形式赔偿和安置，李兆基表示仍在研究，还没深入探讨，但相信成功机会高，只是时间迟早问题。

此外，他并透露，其构思与杨国强组织一个公益慈善基金，试办兴建1万个“安居.价廉物美屋”，每个单位约300平方尺，以约六折市价价钱出售，预计每单位售价约10多万港元。

李兆基与杨国强同是广东顺德人。李兆基称，两人是好朋友，碧桂园在内地建房的成本最低，所以找杨氏“帮手”。至于首个“安居.价廉物美屋”的选址未有定案，可能需要内地政府的帮忙，虽然他是顺德人，但认为该地与香港距离较远，南沙或惠州可能更适合一些。

事实上，香港居住环境狭窄加上种种社会及经济原因，不少长者未能与子女同住，以及一些没有子女的独居长者缺乏适当的照顾，有部份选择回内地居住安老，因生活费用较低而且居住环境较佳。

随着本港人口老化，安老院舍需求增加，政府去年中开始接受轮候护理院舍的长者，申请入住盐田或肇庆两所由香港非政府机构营运的安老院舍，以缓解本地安老宿位短缺的问题。

**香港楼价见顶，集团无意重组**

提到香港的楼价问题，李兆基相信，楼价已差不多见顶，虽然近期银码较小的中小型住宅楼价涨势较明显，但随着未来供应逐渐增加，楼价不会再升太多。

“（楼价）长远看已升够，跌也不会多，今年底至明年初应要到顶峰。”他说。

此外，上周长实 与和黄 宣布进行大型重组计划，被问到恒地会否亦考虑将旗下多间上市公司如中华煤气 、香港小轮 、美丽华酒店 等重组时，李兆基表示，暂时没此考虑。