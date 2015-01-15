《焦点》中国12月非信贷融资异军突起，央行以静制动市场预期现分化

* 12月新增信贷不足7,000亿低于预期

* 当月非信贷融资异军突起，规模约1万亿

* M2增速12.2%，明显低于13%左右的年度目标

* 除MLF等局部操作，央行多数时间以静制动

* 市场预期出现分化，全面放松不再一统天下

采写/上海/北京中文新闻部；撰写/李宏薇

路透上海1月15日 - 中国12月新增信贷和M2增速均低于预期，但放量至1万亿元左右的非信贷融资更引人注目。自去年11月降息以来，央行除进行MLF等局部操作外，公开市场等一直空窗，市场对未来货币政策的预期渐趋分化，全面放松观点不再一统天下。

认为短期内不需要降息降准的业内人士称，12月中长期贷款明显改善，而按惯例年初新增信贷也会冲高，央行很可能会继续无为而治，待一季度经济形势更加明朗后再做定夺。

中国央行最新数据显示，去年12月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.2%，低于12.5%的路透调查中值，亦低于央行全年约13%的增长目标；当期新增人民币贷款6,973亿元，低于路透调查中值的8,527亿元。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮表示，12月金融数据中，除M2增速略低外整体尚可，且中长期信贷出现大幅增长，这可能导致央行并不急于降息降准。

“估计1月份的数据也不会太差，只要金融数据不剧烈下滑，央行中短期政策基调上可能就会保持目前以静制动的格局。”他指出。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩补充说，低通胀局面给宽松政策创造条件，但央行公开市场一个半月以来连续空窗，也迟迟未如市场预期般的降准降息连续出招。在货币政策的新常态下，决策层会更偏好结构性调控政策，继续实施定向调控，而非全面放水。

央行调查统计司司长盛松成周四在媒体新闻会上指出，12月M2增速虽低，但与经济增长和物价涨幅预期目标基本匹配，货币增速基本适度、合理，仍在调控范围内。今年央行将灵活运用各种工具组合，继续实施定向调控，保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。

不过从实体经济需求等角度出发，主张降准、降息的声音依旧未消。

大型投行--中金公司宏观团队点评称，反映实体经济融资成本的票据直贴利率1月以来月息仍在4‰上方，未见明显下行。预计未来央行货币政策的重点仍将是有效降低实体经济融资成本，维持今年降息一次、降准四次的判断，时间点发生在上半年的可能性更高。

交通银行资管中心研究员陈鹄飞进一步建议，鉴于一季度银行信贷额度充裕，社会融资需求也比较集中，与全面降准的宽信贷相比，启动不对称降息的结构性定向放松政策更有可为，推动商业银行在宽信贷的同时降低贷款重定价基准，以缓解融资难、融资贵压力。

中国去年12月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略回升但仍低位徘徊，全年涨幅亦远低于政府控制目标，加之当月工业生产者出厂价格指数(PPI)创出27个月最大降幅，均显示中国内需依然疲弱，通缩风险提升，货币政策仍有宽松余地。

欲浏览中国M2及新增贷款图表，请点选: link.reuters.com/gyb83w

**去年社融规模为历史次高，12月非信贷融资超预期**

盛松成表示，2014年社会融资规模为历史次高，从结构上看，人民币贷款占总规模59.4%，比上年高8.1个百分点，为五年来最高水平。

对于融资结构变化，他指出，一是监管当局加强了表外业务的监管，大量表外融资转移到了表内；二是直接融资金额和占比都创历史最高水平，表明融资结构继续优化。

但他说，2014年人民币贷款占比的上升并不表明以后还会上升，随着金融市场和金融创新的发展，预计未来人民币贷款占比总体还是会呈下降趋势。一定时期内，该比例的合理区间为50%-55%。

单就12月数据而言，约1万亿元的非信贷融资引发市场人士关注，且其可持续性尚待观察。

浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳称，表外的信托、委托贷款再度增加，可能有两方面因素：

一是财政部43号文对于地方融资平台债务清理的需要，政府项目需要寻找新的资金对接存量项目。二是股票市场火爆，可能增加诸如两融收益权、伞形信托等新的投资方式增长。

中金公司债券团队报告称，社融增量高于预期，主要是地方政府融资推动非标大幅反弹，没有可持续性；兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽则认为，这部分融资能否继续放量，还要看监管层的态度而定。

央行新闻稿称，2014年社会融资规模为16.46万亿元，比上年同期少8,598亿元。其中12月社会融资规模为1.69万亿元，比上年同期多4,413亿元，比上月多5,486亿元。

海通证券宏观团队姜超和顾潇啸则认为，货币政策传导机制已发生变化，打通资本市场和经济的纽带是各类直接融资，尤其是债券和股票融资。未来政府或会选择首先全面放开直接融资，然后才会放松货币为之保驾护航。

**2014年人民币贷款增量创新高**

2014年全年人民币贷款增加9.78万亿元，创下历史新高。盛松成表示，在贷款增长较快同时，信贷结构也出现明显改善，具体包括企业中长期贷款加快增长、房地产贷款平稳较快增长等多个方面。

路透获得的信息显示，2014年末，企业中长期贷款余额同比增长13.9%，增速比2013年末高4.7个百分点，呈加快增长态势；全年增加3.91万亿元，同比多增1.53万亿元。

不过与12月非信贷融资异军突起一样，业内人士认为，中长贷款增速反弹的持续性也存在不确定性，信贷对实体经济的支持作用并不如数据表现那般乐观。

中金债券团队指出，12月份前20天信贷投放较猛，主要投向地方政府，监管当局在后10天要求压缩信贷额度。鉴于贷款已经大量投放给地方政府，银行在12月下旬主要压缩了给实体企业的贷款，包括压缩票据。

当月企业中长期贷款达到5,289亿，创2010年以来单月新高，显示不少贷款投向了地方政府平台企业。但这部分贷款主要是地方政府预防1月份上报存量债务规模后，融资难度上升的提前冲量行为，若没有被纳入兜底范围，甚至可能要退回给银行，因此料后继乏力。

民生证券宏观团队还表示，12月新增社融和人民币贷款较往年同期反弹，反映的应是货币创造能力增强，但M2同比仅增12.2%，可能与存款偏离度考核纠偏银行拉存款的行为有关。

对M2增速，盛松成解释说，减缓原因主要包括外汇占款同比明显少增、同业业务监管加强导致货币派生能力下降，和存款偏离度新规导致季末存款冲时点减弱。在当前货币供应量基数下，提高货币增速的难度也相应增加，如同经济不能一直保持高增长一样，M2增速降低也属正常。