投行观点：中金公司五问：为何中国去年12月新增信贷低于预期？

路透香港1月15日 - 中国央行周四公布去年全年及12月的金融统计数据，未如外界所料，12月的新增贷款仅6,973亿人民币，明显低于市场预期（路透中值8,527亿元）。

中金公司银行业研究团队第一时间，对上述数据做出解读，并预计今年信贷数据新增规模将为11万亿，甚至到12万亿左右。

为什么低于市场预期？——下旬出现明显压缩。我们预计，12月月中全行业贷款确实曾超万亿，但下旬出现明显压缩，至月底已低于7,000亿，说明12月下旬全行业信贷压缩规模至少在3,000亿元以上。

为什么下旬出现明显压缩？——主要是银行在上中旬投放过快，尽管央行后续给予了银行部分新增额度，但给予的额度仍低于银行在前二十天的放贷量，导致下旬出现压缩。尽管如此，12月6,973亿的数据仍明显高于去年同期的4,825亿。

12月信贷结构怎么解读？--出现积极变化。12月票据贴现负增长1,404亿（由于票据贴现也算在贷款额度里，所以银行在信贷需求旺盛时会压缩票据贴现，腾出额度来多放一般性对公贷款），是去年三季度以来首次负增长超过1,000亿，显示信贷需求或有改观。

1月份信贷怎么样？--额度仍未下发，形势仍极度不明朗。根据我们的草根调研，央行额度仍未正式下发（往年这时候已经下发了，今年预计下周公布），因此2015年全年及2015年1月份的信贷情况仍不明朗。目前主要国有银行和股份制银行的全年信贷增量计划（未经央行核准）比去年增长-10%，以此来推算，我们预计1月/全年超1.3万亿/11万亿。但央行迄今尚未正式下发额度的举动确实异常，不排除全年额度超过11万亿，甚至达到12万亿。

流动性怎么看？--一季度是央行较好的投放流动性的时间窗口。分季度来看，2014年M2增长主要集中在上半年，特别是一季度（下半年社融增长乏力，M2几乎不增长），相应基数较高。我们初步测算表明，假设2015年全年M2增速目标是12%，如果央行不采取措施，则一季度M2增速将跌至10.9%，二季度进一步跌至9.3%。