韩国汇市：韩元盘中削减跌幅而韩债下跌，此前央行按兵不动

路透首尔1月15日 - 韩国韩元汇率周四盘中削减跌幅，韩债则下滑； 稍早韩国央行决议维持政策利率不变，而有部分投资人原预期可能降息。 0235 GMT，韩元/美元 报1,085.4，周三国内收报1,082.2 。 韩国央行周四连续第三个月维持利率不变，符合预期，该行正在观察 国内经济复苏、欧元区困境及油价下跌的状况。 指标三年期公债期货3月合约 跌12个基点至108.58。在央行总 裁李柱烈表示央行维持利率不变的决定获得一致通过，让指望近期降息的 投资者失望后，公债期货大幅扩大跌幅。 市场人士亦担心自一个月高点拉回的日圆 ，因日圆近期在投资 人避险而大涨后，出现获利了结和空头回补。 0235GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,085.4 1,082.2 日圆/韩元 9.2138/179 9.2190 韩国公债期货 * 108.58 108.70 韩国综合股价指数 1,910.58 1,913.66 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 张若琪 审校 高琦)