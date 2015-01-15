韩国汇市：韩元盘中削减跌幅而韩债下跌，此前央行按兵不动

路透首尔1月15日 - 韩国韩元汇率周四盘中削减跌幅，韩债则下滑；
稍早韩国央行决议维持政策利率不变，而有部分投资人原预期可能降息。
0235 GMT，韩元/美元 报1,085.4，周三国内收报1,082.2
。
韩国央行周四连续第三个月维持利率不变，符合预期，该行正在观察
国内经济复苏、欧元区困境及油价下跌的状况。
指标三年期公债期货3月合约 跌12个基点至108.58。在央行总
裁李柱烈表示央行维持利率不变的决定获得一致通过，让指望近期降息的
投资者失望后，公债期货大幅扩大跌幅。
市场人士亦担心自一个月高点拉回的日圆 ，因日圆近期在投资
人避险而大涨后，出现获利了结和空头回补。
0235GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,085.4 1,082.2
日圆/韩元 9.2138/179 9.2190
韩国公债期货 * 108.58 108.70
韩国综合股价指数 1,910.58 1,913.66
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)
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(编译 张若琪 审校 高琦)