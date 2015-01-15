中国央行：今年将灵活运用各种工具组合继续实施定向调控--官员

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌波幅狭窄，美议息决议无碍汇价持稳

* 人民币小幅收跌，中间价创三周低点 * 监管启动过滤机制，传递稳定汇价预期 * 波动区间狭窄，短期横盘走势料延续 * 法国大选结束欧元强势或结束 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月4日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，波动区间狭窄。 交易员称，隔夜美联储议息决议推升美元指数，今日中间价虽创出三周新低，但明显强于市 场估算区间，监管层料对中间价定价启动过滤机制，以向市场传递稳定汇率预期，短期汇价 料无明显变化。 他们并表示，隔夜美指反弹，但离岸CNH即期汇价和在岸表现极为一致，经历假期之后 离岸人民币流动性再度收紧，隔夜拆息升至一个月高点，这明显限制了离岸做 空人民币冲动。本周法国大选投票结束，欧元强势或告一段落，但美元能否重启强势，要看 市场对后续的升息预期。 “最近大家都没什么交投兴趣，管的太严，美指也没怎么动，而且现在人民币也不看美 指，主要看央行心情。”一中资行交易员称。 他并表示，目前客盘的结购汇比较均衡，而汇价波动也被控制在小区间里，如果这种状 况持续，估计人民币的波动区间会越