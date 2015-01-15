中国央行：今年将灵活运用各种工具组合继续实施定向调控--官员

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8910元附近
路透上海5月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8910元附近，较上日升值约47点。
路透上海1月15日 - 据路透获得的资料显示，中国人民银行调查统计司司长盛松成周四指出，中国目前货币增速基本适度、合理，仍在调控的范围内，今年央行将灵活运用各种工具组合继续实施定向调控，保持银行体系流动性合理充裕。
盛松成并表示，人民币贷款占中国社会融资规模的比例短期内虽存在波动，但长期看整体是在下降的；在一定时期内人民币贷款占中国社会融资规模的比例为50%-55%，是一个比较合理的区间。
中国人民银行周四公布，2014年12月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.2%，低于12.5%的路透调查中值，亦低于央行全年约13%的增长目标；12月新增人民币贷款6,973亿元，低于路透调查中值的8,527亿元。
央行同时公布，去年全年社会融资规模为16.46万亿元，比上年同期少8,598亿元。而从结构看，2014年人民币贷款占同期社会融资规模的59.4%，同比高8.1个百分点。 (完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透上海5月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8910元附近，较上日升值约47点。
* 人民币小幅收跌，中间价创三周低点 * 监管启动过滤机制，传递稳定汇价预期 * 波动区间狭窄，短期横盘走势料延续 * 法国大选结束欧元强势或结束 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月4日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，波动区间狭窄。 交易员称，隔夜美联储议息决议推升美元指数，今日中间价虽创出三周新低，但明显强于市 场估算区间，监管层料对中间价定价启动过滤机制，以向市场传递稳定汇率预期，短期汇价 料无明显变化。 他们并表示，隔夜美指反弹，但离岸CNH即期汇价和在岸表现极为一致，经历假期之后 离岸人民币流动性再度收紧，隔夜拆息升至一个月高点，这明显限制了离岸做 空人民币冲动。本周法国大选投票结束，欧元强势或告一段落，但美元能否重启强势，要看 市场对后续的升息预期。 “最近大家都没什么交投兴趣，管的太严，美指也没怎么动，而且现在人民币也不看美 指，主要看央行心情。”一中资行交易员称。 他并表示，目前客盘的结购汇比较均衡，而汇价波动也被控制在小区间里，如果这种状 况持续，估计人民币的波动区间会越
路透上海5月4日 - 人民币兑美元即期周四早盘微跌。交易员称，隔夜美联储议息决议推升美元指数，今日中间价虽创出三周新低，但明显强于市场估算区间，监管层料对中间价定价启动过滤机制，以向市场传递稳定汇率预期，短期汇价料无明显变化。