中国央行：适应金融新常态，M2不宜再维持像以前那么高的增速--官员

路透香港1月15日 - 中国央行周四公布2014年广义货币供应量(M2)增速仅12.2%，低于年初目标。央行官员盛松成司长对此表示，金融也要适应经济新常态，M2基数已太高，不能再要求保持以前那么高的增速。

他在央行举行的媒体新闻会上表示，中国经济目前正处于增速换挡、结构调整和前期政策消化三期叠加的“新常态”阶段。2014年M2增速较往年下降是经济结构调整、银行表外融资收缩、产能过剩部门扩张放缓以及同业监管加强在货币运行上的反映。

“这也是金融适应经济运行而出现的‘新常态’”他称，并表示目前的货币增速基本适度、合理，仍在调控的范围内。

中国人民银行周四公布，12月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.2%，低于12.5%的路透调查中值，亦低于全年增长约13%的目标。中国2013年M2增速为13.6%，当年目标同样为13%。

路透获得的信息显示，盛松成在会上还表示，”金融新常态”的特征表现为多个方面。例如，经常账户顺差占GDP的比重下降、外汇占款减少、货币增长放缓以及货币投放方式发生改变等等。

“外汇占款的大量减少改变了以往央行通过回收外汇流动性投放基础货币的方式，对货币增长产生较大的下行压力，这也是2014年M2增速下降的重要原因之一。”他表示。

2009-2014年外汇占款的年均增量约2万亿元。2014年5月以来，外汇占款下降尤为明显，5-12月外汇占款净减少2314亿元，较前4个月减少约1.1万亿元。

他在会上指出，从近10年货币增长与经济增长、通胀水平的经验关系来看，货币增速（M2增速）一般高出经济增长率与通胀率之和2-3个百分点。

2014年通胀率为2.0%，经济增长率预计为7.4%左右，M2增速高出经济增长率和通胀率之和约2.8个百分点，这与经济增长和物价涨幅预期目标基本匹配，有利于为经济结构调整和转型升级营造稳定的货币金融环境。

**M2下降存在客观原因**

路透获得的信息还显示，盛松成在会上还指出，目前中国货币供应量基数已经较高，2014年末M2余额已超120万亿元，M2每提高1个百分点，当前需投放货币1.2万亿。然而，10年前M2每提高1个百分点，仅需投放货币2,000亿左右，5年前需投放货币6,000亿左右。

“货币供应基数高了以后，提高货币增速的难度也相应增加，我们不能再要求保持以前那么高的货币增速了，就如经济增长率也不可能像以前那么高一样。”他称。

对于M2增速的下滑，他分析了以下原因：一是外汇占款同比明显少增。2014全年新增外汇占款6,411亿元，同比少增2.12万亿元。从近十年外汇占款的历史数据看，2014年外汇占款新增量仅高于2012年的4281亿元，而低于其他各年。

其外，同业业务监管加强导致货币派生能力下降。2014年，为有效防范和控制风险，引导商业银行稳健经营，监管部门规范金融机构同业业务，同业资金增长放缓导致货币派生能力下降。

还有重要一点，存款偏离度新规导致季末存款冲时点减弱。存款偏离度新规实施后，商业银行季末存款冲时点的动力减弱，导致12月末的存款增长不及往年。这在某种程度上拉低了M2的增速。

他并称，“同业拆借和债券回购加权平均利率均为3.0%，其中，同业拆借平均利率较上年回落51BP，债券回购平均利率较上年回落57BP，说明流动性总体是比较充裕的。”