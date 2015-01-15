中国央行：存贷款统计口径调整对存贷比的影响待定--央行官员

路透香港1月15日 - 针对中国央行此前发文调整存贷款统计口径的诸多问题，央行调查统计司司长盛松成周四表示，这次统计口径的调整是为了更加准确地反映全社会存贷款和流动性的实际状况，也是为了与国际接轨，不应做太多的政策解读。

他在央行举行的新闻发布会上并表示，这次调整后，存贷款统计口径中已经包含了存款类金融机构与非存款类金融机构之间大部分的资金往来，因此，资金在这两部分之间的相互转移不会引起存款规模和资金价格的大幅波动，由此提高货币政策有效性。

“但调整后是否会对金融机构存贷比造成影响，则要看有关监管机构如何确定存贷比的计算基础。”他称。

按照相关法律规定，银行业金融机构存贷款的统计口径由央行确定，但存贷比是商业银行法的规定内容，由银监会依法对商业银行进行监管，银监会并可调整具体的存贷比口径。

盛松成进一步解释，此次调整基于以下几方面考虑，一是逐步与国际通行规则接轨。在货币的发行和派生过程中，非存款类金融机构的作用与企业和个人基本相同。非存款类金融机构的存款和贷款与普通企业和个人的存款、贷款没有实质区别。因此，按照国际货币基金组织（IMF）的标准，存款类金融机构与非存款类金融机构之间的资金往来要计入存款和贷款。

二是保证统计口径的科学性，准确反映存贷款总量。近年来，非存款类金融机构快速发展，它们存放在存款类金融机构的存款与普通的单位、个人存款一样，已经成为存款类金融机构重要的资金来源。为反映这种变化，2011年10月，人民银行已经将非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项计入广义货币M2。经过这次调整，“各项存款”口径与广义货币中存款口径基本一致。

三是提高货币政策有效性。这次统计口径调整前，受新股发行和存款冲时点等因素影响，季末存款规模和资金价格容易出现大幅波动，在一定程度上削弱了货币政策效果。调整后，存贷款统计口径中已经包含了存款类金融机构与非存款类金融机构之间大部分的资金往来，因此，资金在这两部分之间的相互转移不会引起存款规模和资金价格的大幅波动，由此提高货币政策有效性。

**调整后的影响评估**

路透获得的资料显示，盛松成还评估了调整后的影响。从存款准备金方面说，由新纳入各项存款口径的非存款类金融机构存款适用的存款准备金率暂定为零，因此，这次存款口径修订目前不影响存款准备金的交存。

“这种做法在国际上也是有先例的。”他解释，比如在美国，非个人定期存款、个人储蓄存款等非交易账户，以及一定金额以下的交易性账户都属于法定存款准备金交存范围，但准备金率都为零。

从货币供应量方面看，由于非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项已计入广义货币M2，这次统计口径调整不直接影响货币供应量统计。

对社会融资规模来说，由于社会融资规模反映的是金融体系对实体经济的资金支持，不包括金融机构之间的资金往来。因此，这次统计口径调整不会直接影响社会融资规模。

“这次调整后也不会直接影响市场利率。”他认为，由于对新纳入各项存款口径的存款，利率管理政策保持不变，利率仍然由资金供需双方按照市场化原则协商确定，不会直接影响市场利率。

中国人民银行自2015年起修订“各项存款”和“各项贷款”统计口径，将非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，将存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。

存款类金融机构包括人民银行、政策性银行、商业银行、信用社、农村资金互助社及财务公司。非存款类金融机构包括金融租赁公司、信托投资公司、汽车金融公司等银行业非存款类金融机构，还包括证券业金融机构、保险业金融机构、交易及结算类金融机构、金融控股公司和其他金融机构。

证券公司存放在商业银行的客户交易保证金，按原口径不计入各项存款，但按新口径需要计入；商业银行拆借给金融租赁公司的资金，按原口径不计入各项贷款，但按新口径需要计入。