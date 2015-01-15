《中国企业债发行日程表》--1月15日

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *德宏州宏 11 7 1/22簿记建档 上限7.73% AA 1/23-1/27 天风证券 康投资开发 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *贵州物资集团 5 7 1/22簿记建档 -- AA 1/23-1/27 银河证券
（附加第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权） ========================================================================================= *郴州高科 15 7 1/22簿记建档 -- AA 1/23-1/28 西南证券 投资控股 （第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 沈阳铁西区 12 7 1/13簿记建档 6.00% AA 1/14-1/16 广发证券 国资经营公司 (第3-7年末每年还20%本金，中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 达州发展控股 5 7 1/13簿记建档 6.55% AA 1/14-1/16 宏源证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 天瑞集团 15 6 1/14簿记建档 *7.00% AA 1/15-1/19 华西证券
(第2年末和第4年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券
(个人控股股东以个人全部财产承担连带责任保证) ========================================================================================= 湘潭市万楼 20 7 1/13簿记建档 6.90% AA 1/14-1/19 西南证券 新城建投公司 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 铜陵大江投资 8 7 1/16簿记建档 *7.50% AA 1/19-1/22 西南证券 控股公司 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 鸡西市国有 13 7 1/16簿记建档 -- AA 1/19-1/23 首创证券 资产经营管理 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 宁乡城市 13 7 1/19簿记建档 上限8.09% AA 1/20-1/22 国开证券 建设投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 盘山县国资 6 7 1/20簿记建档 -- AA- 1/21-1/23 国泰君安证券
(第3-7年末每年还20%本金/盘锦建设投资提供担保) ========================================================================================= 湘潭九华 15 7 1/20簿记建档 -- AA 1/21-1/23 海通证券 经济建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 西南证券 ========================================================================================= 盘锦双台子区 8 7 1/21簿记建档 上限9.58% AA- 1/22-1/26 东方花旗证券 经济开发投资 (第3-7年末每年还20%本金/盘锦建设投资提供担保) ========================================================================================= 望城经开区 12 7 1/21簿记建档 上限8.80% AA 1/22-1/23 财富证券 建设开发公司 (第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 本溪城市建设 9 7 1/21簿记建档 -- AA 1/22-1/26 国泰君安证券 投资发展公司 (第3-7年末每年还20%本金） =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。