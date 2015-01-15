《离岸人民币综述》佳兆业违约令市场承压，推高点心债再融资成本

路透香港1月15日 - 就在许多中国企业需要为债券进行再融资的时候，内地开发商佳兆业出现违约让再融资变得更难更贵。

离岸人民币市场2015年迄今没有发行过一笔高收益债券，主要因为佳兆业集团事件的影响，融资成本出现上升。

今年将有大量点心债到期，佳兆业风波将可能加大发债企业的再融资压力，目前发债企业在离岸人民币市场面临流动性紧张的问题。

佳兆业 上周未能如期支付2020年到期美元债券的票息，此前中国政府冻结了佳兆业在深圳数个项目的销售。

1月12日，佳兆业2016年到期的点心债收益率大涨至110%，周四回落到106%。

佳兆业爆出的消息，让中资企业在离岸市场发行高收益债券活动冻结。据汤森路透数据，2015年中资房地产企业在该市场将有约39亿美元的G3货币(美元、欧元和日圆)债券和点心债到期。

据汇丰点心债指数，高收益债券和无评级点心债平均收益率周四触及7%的纪录高位，高于年初时的6.4%。

“2015年点心债发行规模可能较2014年的纪录高位下降，因离岸人民币市场融资成本令发行商望而却步，”渣打分析师上周在一份报告中称。

渣打称，中国国内市场发债环境持续改善，也降低了中国非金融实体的(离岸)发债需求。

香港市场人民币融资成本过去几个月升高，因沪港通和人民币境外合格机构投资者(RQFII)等具有里程碑意义的计划吸引资金流向中国市场。

由于资金汇回的管道将会扩大，这种紧俏情势预料今年将持续。中国国务院总理李克强本月稍早表示，继沪港通后，应该有深港通。

汇丰预期，2015年点心债及人民币存款证(CDS)发行总量在4,900-5,200亿元人民币(790-840亿美元)，去年为5,300亿元人民币，为2007年市场开始发展以来最高。(完)

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

**本周市场动态**

--两位熟悉内容的人士称，东京证交所计画引进在台湾证交所挂牌交易的陆股ETF(指数股票型基金)，让日本投资人也能间接参与大陆股市的投资。

--中国汇添富基金管理公司的香港分支与台湾最大的ETF（交易所买卖基金）发行商元大宝来投信周一签署合作备忘录，将探索人民币相关的指数类与ETF产品合作。 （完）