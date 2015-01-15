中国货币市场：回购利率变动不大但资金面略收紧，准备金例行补缴显压

路透上海1月15日 - 中国银行间市场周四主要回购利率变化不大，但就借款机构感觉而言，资金面较日前有所收紧，因例行存款准备金补缴令需求增加，而资金供给未能相应跟进。

交易员称，流动性宽松程度虽不如日前，但多方寻问后基本需求仍可得到满足。公开市场继续空窗操作，目前市场心态尚属稳定，下周将开始的缴税值得关注。

北京一银行交易员表示，今日资金“紧了点，隔夜早上一波融出后就没有了，但国开(总的来说)还是有量。”

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。但在去年9月央行推出存款偏离度考核指标后，月初存准补缴压力明显减轻。

上海一银行交易员补充说，今日影响资金的主要因素还是例行缴准。因央行对存款偏离度的规定，导致今年1月补缴并未全部集中在年初，而出现细水长流分散布局的特点。

不过整体来看，市场心态尚属平稳。央行公开市场也如常未进行任何操作，为连续一个半月空窗。

中国央行公开市场本周仍无任何动作，至此“零操作”已持续逾一个半月；新股IPO密集申购并未对流动性掀起太大波澜，面对相对平静的资金面形势，公开市场操作也稳字当头。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间14:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6007 2.6026 -0.19

七天 3.8347 3.8179 +1.68

14天 4.6774 4.7279 -5.05

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 12.0100 3.0200 +899.00

七天 4.0900 3.1350 +95.50

14天 4.2000 4.0000 +20.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7000 2.7100 -1.00

七天 3.8400 3.9000 -6.00

14天 4.7200 4.8000 -8.00

Shibor

其中:隔夜 2.6310 2.6360 -0.50

七天 3.8430 3.8370 +0.60

三个月 4.8940 4.8980 -0.40